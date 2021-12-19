李靚蕾「蕾神之鎚」敲下…王力宏仍不道歉　他3點分析：錯過了

▲大陸網友形容李靚蕾是揮舞「蕾神之錘」的「復仇女王」。（圖／翻攝自Instagram／leilei）



記者鄒鎮宇／綜合報導

王力宏12/15宣布離婚消息後，前妻李靚蕾隱忍2天，在17日發長文「毀滅式爆料」，至今王力宏本人並沒有出面回應，也不願意向李靚蕾道歉。對此，大陸網友直呼李靚蕾是揮著「蕾神之錘」的「復仇女王」並分析王力宏不道歉的3點原因。

「王力宏不可能按照李靚蕾說的道歉」，在微博有342萬粉絲的粉專「扒圈有魚」表示，王力宏未在19日下午3點道歉，主要原因有3；首先為王力宏一直以來都高高在上，覺得胳膊拗不過大腿，也就是弱者贏不了強者。

其次，王力宏已錯過最佳的道歉時機。「扒圈有魚」認為，在李靚蕾發文時，若王力宏真心道歉、悔改並退出娛樂圈，對王後續發展至少不會是致命打擊，還有東山再起的餘地，但沒有道歉，反而讓爸爸寫公開信攻擊前妻，「此舉等於送人頭，只會扯出更多爆料，讓事件再次發酵」。

「扒圈有魚」說，第3個原因就是，「現在道歉與否，其實結局一樣」，這樣的話王力宏為何需要道歉，「所以，王力宏及其背後團隊現在也回天乏力，進退兩難了」。

網友看完紛紛留言，「因為道歉也涼，不道歉也涼，所以他裝死」、「這是沒底氣的底氣」、「蕾神之鎚已成下飯神器」、「王力宏千萬別道歉啊，我要看蕾神之錘」。

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