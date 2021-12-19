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疫情運量大減！　JR東日本、西日本將實施創立34年來最大規模減班

▲▼山手線。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日媒報導，JR東日本、西日本明年將實施減班。圖為JR東日本山手線列車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情影響之下，東京電車運量大幅下降。日媒就報導，在東京都會區提供服務的鐵路公司「JR東日本」和服務日本西部地區的「JR西日本」，預計明年將在早晨通勤的尖峰時段實施減班。

根據共同社報導，日本各地的鐵路公司正紛紛調整服務班次、時刻表，原因是新冠疫情改變了人們的生活方式，導致乘客人數下降。從2022年3月起，「JR東日本」將在東京地區的16條路線，每小時減少1至4班列車，包括連接東京幾個大站的山手線。另外，在新幹線方面，JR東日本也宣布要減少25到324班定期營運列車，是自1987年民營化而成立以來的最大規模減班。

至於「JR西日本」則計畫從3月開始減班，並縮短包含大阪都會區在內的服務路線，減少定期列車，大約會有500個列車班次受到影響，同樣也是JR西日本1987年創立以來最大規模減班。

報導補充，服務東京地區的另一家「東武鐵道」（Tobu Railway Co.）也宣布從3月起削減早晨通勤尖峰時段的列車班次。其他日本西部鐵路公司，例如阪急阪神控股（Hankyu Hanshin Holdings Inc.）向共同社表示，將考慮根據運量需求重新評估時刻表安排。

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