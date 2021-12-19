日「餃子の王將」社長公司門口遭開4槍擊殺　今滿8年仍為懸案

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日「餃子の王將」社長在公司門口遭開4槍擊殺　今滿8年仍為懸案

▲▼ohsho,餃子の王將。（圖／達志影像／美聯社）

▲大東隆行遇害滿8年，卻依然找不出兇手。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖餐飲業者「餃子の王將」遠近馳名，甚至在台灣也設有分店，然而該公司的前社長大東隆行2013年卻在公司門口遭人槍殺身亡，兇手連開4槍，擊中他的胸口與腹部。儘管警方8年來投入24萬名警力、調查2000多人，至今仍遲遲無法破案。該案今滿8週年，大批民眾到事發現場獻花致意，警方也呼籲知情人士積極提供線索。

根據《朝日新聞》報導，當年72歲的大東隆行時任「餃子の王將」社長，2013年12月19日上午，他開車到總公司上班，然而當他停好車並下車後，卻突然遭到不明人士開槍射擊。大東隆行的胸口與腹部當場中了4槍，送醫急救後仍不治身亡。

事發後警方曾先後投入24萬名警力搜查，同時針對案發現場周遭的5900戶人家、2000名相關人員進行調查，但至今仍無所獲，目前則暫時以54名人力的小組持續偵查該案。大東隆行的長子大東剛志表示，「我一輩子都不會忘記案發那一天，犯人以卑劣的犯行奪去我們的日常，這起案件不會隨著時間消逝，希望知情人士能夠提供線索，讓警方早日找到犯人。」

餃子の王將現任社長渡邊直人與公司職員、警察也在公司附近的JR山科車站分發宣傳衛生紙，希望能夠找到知情人士，並獲得新線索。另一方面，餃子の王将總部前19日也出現不少民眾到場獻花哀悼致意。

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