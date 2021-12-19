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床頭筆記本洩姦情！夫記錄靠吃藥和小三愛愛　妻打掃驚見氣炸

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲侯姓女子2019年在家裡打掃時，驚見床頭筆記本上寫滿了老公親手寫下的外遇秘辛。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

侯姓女子和劉姓男子2人結婚20餘年，婚姻關係穩定，不過2019年侯女在家中整理房間時，卻意外發現床頭上放著一本筆記本，裡面充滿了老公親手寫下外遇的出軌證據，「我在跟愛愛有使用藥物協助」、「太久沒有了」、「親愛的○○（小三名），自從我們深夜線上成為男女朋友」等句，驚覺老公早已外遇還和陳姓小三有性關係，怒對2人求償80萬元。一審，法官判劉男和小三2人須連帶賠償50萬元，案件上訴到二審後，台中高分院駁回2人上訴，維持原判。

侯姓女子和劉姓男子2人自1999年結婚至今，原婚姻關係穩定，不料2019年侯女在整理家中環境時，竟意外在床頭發現一本筆記本，裡面充滿了老公親筆寫下的外遇證據，讓她相當崩潰。劉男在筆記本裡寫下，「我如此愛妳才會這樣做，更害怕會失去妳」、「希望妳幸福，我要坦誠了」、「我在跟愛愛有使用藥物協助，我恢復信心，因為太久沒有了，這是有過程，如果妳願意聽，妳不要失落，我真的很擔心妳」、「親愛的○○（小三名），自從我們晚上深夜線上成為男女朋友」、「奇妙十架的愛」等語，讓侯女驚覺老公不但外遇，還已和小三發生關係。

事情曝光後，侯姓人妻連夜趕往陳姓小三的住處外守候，果然發現老公和陳姓小三舉止親密、共同進出，2人不但十指緊扣逛夜市，也被侯女發現劉男多次在小三家過夜，劉男甚至直接將行動不便的母親和看護，在未告知侯女的情況下，全部搬離2人的住處，認為老公和小三2人明顯逾越一般同事正常社交行為範圍，怒對2人求償80萬元。

庭審時，劉男向法官辯稱他和陳女2人僅為朋友關係，且為工作事業夥伴，何況他和侯女2人的婚姻關係已瀕臨破碎，非美好圓滿狀態，不認為侯女的配偶權有受到重大損害。而陳姓小三則同樣強調，其和劉男2人僅為普通朋友關係。

一審，法官審酌相關證據後指出，劉男多次被拍到出入陳女家中，並和劉女互動親密來看，不採信劉、陳2人的證詞，判2人須連帶賠償侯女50萬元。劉、陳2人不服，上訴二審。

台中高分院審理後指出，劉男曾多次被拍到單獨出入陳女家中，且2人舉止親密，已明顯逾越一般男女正常社交禮儀應有分際，認定劉、陳2人侵害侯女配偶權，而劉男主張已和侯女婚姻關係瀕臨破碎，難認有侵害到侯女配偶權之理由來看，法官表示，夫妻感情未如預期，要屬婚姻關係諮商與處理問題，而不是侵害配偶權之正當理由，無法免責，且夫妻共同生活所形成之家庭關係，均為婚姻遭破壞之精神痛苦來源，但劉、陳2人明知此理，卻仍密切交往成為情侶關係，不採信2人上訴理由，駁回劉、陳2人上訴，維持原判。

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