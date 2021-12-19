嘉義市污水系統　110年度用戶接管提升率全國第一

▲提升市民生活品質 「嘉市污水系統第一期-分支管網及用戶接管第1標」竣工。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

污水下水道工程，常被稱為「看不到的建設」，卻是現代都市重要的公共設施之一。嘉義市政府積極提升市民生活品質，力拼用戶接管普及率，日前舉行「嘉義市污水系統第一期-分支管網及用戶接管第1標」竣工典禮。由黃敏惠市長、內政部政務次長陳宗彥等貴賓參與，見證得來不易的成果。

黃敏惠感謝陳宗彥次長親自到場，為嘉義市加油打氣。這次工程範圍涵蓋保福里、保生里、竹圍里、福安里、保安里等5個里地區。

黃敏惠指出，目前嘉義市接管戶數累積已達4110戶，用戶接管普及率從109年12月底的1.65%，提升至4.03%，用戶接管普及率共提升2.38%，110年度用戶接管提升率，嘉義市更為全國之冠。這是非常艱難的第一步，也是市府用心溝通的第一步，污水下水道工程不僅是都市進步的指標之一，更是環境永續的重要政策，日後也將持續推動執行。

內政部政務次長陳宗彥表示，透過此次工程，可讓雨水污水邁入分流階段，水資源也能回收再利用，是提升嘉義市民生活品質的重要工程。

工務處表示，污水下水道工程是「看不到的建設」，卻是非常重要的基礎建設。市府要求相關單位務必控管施工進度、施工動線及環境維護，做好各項品質把關及溝通協調工作，讓整體工程在鄉親參與見證下如期、如質完工；分支管網及用戶接管工程完成後，生活污水可透過污水下水道系統收集，至水資源回收中心，經處理及消毒後排放，因此有助消滅居家病媒孳生源，改善巷弄溝渠環境髒亂問題，大幅提升市民居住品質，更有美化市容的效果。