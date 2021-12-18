公投全數否決！呂秋遠「10啟示」2萬人朝聖：別以為老人保守沒腦

▲1218公投結果為全數否決。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁等4大公投18日大勢已定，4項全數否決、無法成案。對此，律師呂秋遠根據公投案PO出10項啟事，短短1小時就吸引2.6萬人按讚朝聖。

呂秋遠10點啟示如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.即使局勢很悲觀，也要奮戰到最後一刻。好好的做一件事，最終就會會有好結果。

2.別以為老人就是保守沒腦，還是有很多長者會為了未來的孩子想。

3.失敗無妨，但是要檢討失敗的原因，例如國民黨只會認為戰犯是王力宏與冷氣團。或許，會有侯友宜。但，就是沒有自己倫。

▲國民黨公投開票後記者會，朱立倫鞠躬感謝。（圖／記者屠惠剛攝）



4.邏輯與腦袋很好用，每個台灣人都應該要有，而且現在我相信，慢慢地，多數人都會有。讓我有亡國感的投票，應該會越來越少。

5.不要看那個人說了什麼，要看他做了什麼，例如有沒有去投票，或者是他愛不愛這個家。

6.一天豬肝湯喝6碗，只會導致體重上升，以及婆媳關係中毒。

7.不適當的代言人，不論是絕食、胡說八道或是耍寶，都會讓產品崩盤，再好的產品都沒用，更何況產品本身就有問題。

8.所有的事情都應該多方平衡與適可而止，只希望別人按照你的意思做，卻忽略別人做的改變，只會讓自己全盤皆輸。

9.我開始相信，中國以非戰爭的手段入侵台灣的方式，終究會失敗。透過每一次的投票，我們都可以是國家的主人，自己的國家自己救。

10.謝謝所有台灣人，曾經參加過這場討論與投票。

▲律師呂秋遠。（資料照／記者陳明仁攝）



呂秋遠表示，公投案的結果雖然全數否決，但只要是透過民主投票，就是台灣贏了，「我一直都以身為台灣人為榮。晚安，台灣。願神繼續保守台灣。」

網友看完紛紛留言，「感謝我們都有行使公民權，也有替下一代的孩子們著想，更有許多腦袋清晰的長者，才有這個結果」、「感動…幸好，我的孩子能平安長大」、「其實很多老人是擔心自己的股票」、「看到民調一直覺得不妙，還好最後大家還是有做出選擇」、「就只是大部分的有效選舉人不在乎而已。沒有那麼多內心戲。還是要呼籲低門檻、頻繁的公投以及罷免，不是民主制度之福，是民主體制的內耗」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘