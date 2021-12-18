新竹市「喝好水」公投過了　時力：結果反映需求

▲時力黨團呼籲市府，研擬條例時，應主動徵詢議會各黨團之版本，召開公聽會廣納各界意見，以利自治條例的完整性與後續審議。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市地方公投案第一案，由台灣乾淨水行動聯盟提出「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」今日下午4點開始開票，同意票一路以8成5比例大幅領先不同意票，晚間7點已開出將近10萬票，依據投票率與開票情形，此公投案可望通過。

日前強力宣講的新竹市蔡惠婷表示，公投結果反映了市民對於喝乾淨水的殷切需求，希望公投通過後，依法新竹市政府應於三個月內研擬「新竹市廢污水自治條例」送議會審議，且議會應於下次定期會前完成審議程序。

林彥甫議員也呼籲，市府在研擬自治條例時，應主動徵詢議會各黨團之版本，並在東區、北區及香山區各召開至少一場公聽會廣納民間團體、專家學者及利害關係人之意見，以利自治條例的完整性與後續審議。

議員廖子齊以日前寵物食品製造工廠排放廢水污染九甲埔圳，以及知名美式大賣場，經由路邊側溝排污水底泥污染汀甫圳的案件為例，認為《新竹市下水道管理自治條例》無法規範地面水體污染，凸顯竹市事業廢水污染灌溉水圳的問題，因此無論公投結果如何，認為當年簽署公投連署的林智堅市長都該履行本來就該盡的義務，制定《廢污水管理自治條例》。

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