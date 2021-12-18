　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹市「喝好水」公投過了　時力：結果反映需求

▲新竹市「喝好水」公投過了　時力：結果反映需求。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲時力黨團呼籲市府，研擬條例時，應主動徵詢議會各黨團之版本，召開公聽會廣納各界意見，以利自治條例的完整性與後續審議。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市地方公投案第一案，由台灣乾淨水行動聯盟提出「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」今日下午4點開始開票，同意票一路以8成5比例大幅領先不同意票，晚間7點已開出將近10萬票，依據投票率與開票情形，此公投案可望通過。

日前強力宣講的新竹市蔡惠婷表示，公投結果反映了市民對於喝乾淨水的殷切需求，希望公投通過後，依法新竹市政府應於三個月內研擬「新竹市廢污水自治條例」送議會審議，且議會應於下次定期會前完成審議程序。

林彥甫議員也呼籲，市府在研擬自治條例時，應主動徵詢議會各黨團之版本，並在東區、北區及香山區各召開至少一場公聽會廣納民間團體、專家學者及利害關係人之意見，以利自治條例的完整性與後續審議。

議員廖子齊以日前寵物食品製造工廠排放廢水污染九甲埔圳，以及知名美式大賣場，經由路邊側溝排污水底泥污染汀甫圳的案件為例，認為《新竹市下水道管理自治條例》無法規範地面水體污染，凸顯竹市事業廢水污染灌溉水圳的問題，因此無論公投結果如何，認為當年簽署公投連署的林智堅市長都該履行本來就該盡的義務，制定《廢污水管理自治條例》。

►新竹7惡組「瓢蟲戰隊」黑吃黑　外籍應召女慘遭洗劫性侵

►婦產醫遭爆接生一半去抽菸　院方還原真相...同事：他待原鄉24年

►闖家門「肉圓塞冰箱」強收700　網曝：老奶奶抱千元冰棒都哭了

►男子騎載媽媽自撞追尾雙亡　監視器曝光超詭異：周邊都沒行車

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
全台11縣市公投「四個同意」！　台北投票率最高
5年前就爆王力宏召妓　「第一狗仔」盼他浪子回頭...失望開嗆
「小豬至少當場認錯」！他狂轟王力宏敗在這：噁心回家吃奶吧
王力宏先追未成年李靚蕾！當年照片曝光　「秒撇清稱表妹」
徐若瑄舊文遭轟「勝利宣言」！內容曝光網氣炸：人家才剛離婚欸
公投全數否決！　呂秋遠「10啟示」萬人朝聖
「李靚蕾星座」曝光　心理師：為珍愛的人而戰
王力宏「害慘婚禮新人」　1原因笑噴網：災情狂傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公投4個同意小贏　竹市議長許修睿：遺憾成政治對決

新竹市「喝好水」公投過了　時力：結果反映需求

全國4大公投落幕「不同意票完封」　42起妨礙投票秩序...15人撕毀公投票

4項公投宜縣初步統計出爐　不同意＞同意

美女議員覓得第二春穿白紗投票　被問王力宏事件：婚姻不是夢幻

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

不滿被分手！渣男散佈15歲小女友不雅片　還嗆：快懷我的種墮掉

驚險畫面曝／民間協會加入轆轆溫泉搜救　水中攝影機遭大水沖走　

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

柯爾鴨洗澡下秒頭探出水面萌翻　羽毛光滑又防水網笑：這有上蠟

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

公投4個同意小贏　竹市議長許修睿：遺憾成政治對決

新竹市「喝好水」公投過了　時力：結果反映需求

全國4大公投落幕「不同意票完封」　42起妨礙投票秩序...15人撕毀公投票

4項公投宜縣初步統計出爐　不同意＞同意

美女議員覓得第二春穿白紗投票　被問王力宏事件：婚姻不是夢幻

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

不滿被分手！渣男散佈15歲小女友不雅片　還嗆：快懷我的種墮掉

驚險畫面曝／民間協會加入轆轆溫泉搜救　水中攝影機遭大水沖走　

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

全台「四個同意」縣市曝光　國民黨佔8個、綠營3執政縣市被翻盤

「那對夫妻」妮妮粉專正式改名！　寵弟魔人眼神曝光…網一看全融化

明和戴資穎世錦賽爭金　山口茜：她各方面都好，我要專注自己

四大公投落幕　謝金河：給經濟正能量、2年內人均所得超韓國

李靚蕾「5千字控訴」文筆超絕　一日閱讀量超過《哈利波特》總和

公投開票》趙春山／政權保衛戰落幕　兩岸前景未卜

公投投票率僅41％　游盈隆：民進黨要注意民怨依然存在

四大公投案結果　鄭文燦：三接與藻礁共存獲在地民意支持

核四重啟公投貢寮不同意票逾7成　貢寮人說話了

路上貨車幾乎都藍色　內行揭「實用真相」：好處有很多

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

社會熱門新聞

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝

長腿少女無照雙載出事了　闖紅燈撞賓士休旅

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸

男與小女友母校廁所玩四腳獸　下場曝

即／「重啟核四」票帶回家沖馬桶

桃園公寓分租套房火災　1男不治

新莊騎士疑自摔！遭客運維修車輾過慘死

自小客國5火燒車　20歲駕駛棄車逃命

機車雙載自撞！男酒測值0.98傷重亡　老母也陪葬

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉

賣身契逼14歲女兒當性奴　癱夫悲痛告妻救女

網紅閨房成毒窟　警搜索驚見「這東西」

男「被槍指著」開車撞死槍手　法院認正當防衛

更多熱門

相關新聞

42起妨礙投票秩序　15人撕毀公投票

42起妨礙投票秩序　15人撕毀公投票

4大公投案件在18日完成投票，警政署也在當天動員7萬多名警力戒備，截至投票結束，全台違反投票秩序案件共計有42起，其中包括撕毀公投票15起居冠，最多案件則發生在台北市。

4公投未過！柯：新綠色權威更強大

4公投未過！柯：新綠色權威更強大

黃士修絕食127小時痛批侯友宜：不知道在盤算什麼

黃士修絕食127小時痛批侯友宜：不知道在盤算什麼

壓倒性同意也拚不過　新竹縣公布票數

壓倒性同意也拚不過　新竹縣公布票數

時力批公投淪政黨工具　民眾厭倦政治口水

時力批公投淪政黨工具　民眾厭倦政治口水

關鍵字：

公投我們要喝乾淨水

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！好友陳建州親回應

By2妹Yumi閨蜜爆「王力宏每次見面都約砲」！

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面