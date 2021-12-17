女律師打贏上億土地官司　3煞收3萬元當街暴打畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

曾任法官的吳姓律師，2020年幫人打贏上億元的土地官司後，對方不滿輸掉官司，以3萬元的酬勞教唆張姓男子等人教訓吳，3人當街將吳打倒在地，宣稱是受「天哥」指使，法院審理後，依傷害罪將3人分別判處6至8個月不等徒刑，而打人畫面也曝光。

高院前曾姓法官的吳姓妻子，原本也是法官，後續轉任律師多年，在事務所下班後走到巷口就被人揮拳毆打在地，事後隨即逃逸，最後吳女報案後，男子到案表示，是被吳女撞到後才反擊。

但檢警當時調查發現，涉案的王姓男子與另名黎姓男子搭計程車逃逸，事後轉搭捷運回到新店住處，接著再查出另名張姓共犯，3人到案後表示，2020年9月份，在竹聯幫聚會上聽到綽號天哥的男子打算買兇教訓人。

▲吳姓女律師因幫人打贏上億土地官司，竟被人教唆當街毆打倒地(紅圈處）。（圖／記者邱中岳翻攝）

天哥當時透露，因為吳女幫人打贏官司讓對方很不滿，所以張男就毛遂自薦，談妥3萬元酬勞給吳女一個教訓，最後找來王姓男子出手，另名與王同居的黎姓男子陪同壯膽。

3人供稱，當天下午曾先到吳女的事務所附近勘查地形，最後下車埋伏，最後成功打人後再將全部3萬元酬勞交給王男，陪同的黎姓男子則分得2千元，雖然檢警查出嫌犯所說的天哥早已過世，但仍將3人起訴，並具體求刑8個月。

法官事後判處張姓男子8個月有期徒刑，另外王姓、黎姓男子則個別判處7個月、6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

老公曾是總統級法官！女律師打贏上億土地官司 遭3煞狂打報復

