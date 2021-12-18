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連小黃瓜都買不下手！土耳其物價飛漲　基本工資調漲50%也難救

▲▼ 土耳其市場。（圖／路透）

▲土耳其進口原物料飆漲，盤商普遍惜售，能夠想到的民生必需品什麼都缺的窘境已經開始出現。（圖／路透，下同）

文／中央社記者何宏儒安卡拉18日專電

土耳其蔬果巿集本來該「俗擱大碗」，現在竟會讓民眾買不下手。即使基本工資調漲50%，也救不了跌落深谷的購買力。對土耳其人而言，這將是個特別冷的寒冬。

16日開始下雪了，安卡拉一夕白頭；民眾則內心淌血。

在安卡拉巿中心比爾里克區（Birlik），隸屬巿政府的「人民麵包」（Halk Ekmek）小亭子前方，民眾一早就排著隊。刺骨寒風中，雪雨從天而降。

土耳其人一定要吃麵包，即使吃飯或麵食也要搭配著麵包。

去年4月10日深夜當局無預警宣布，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫而將自當天子夜首度宵禁，引發恐慌性麵包搶購潮，導致疫情爆發不久的當時於短短2、3小時內全國大亂。其他事都不管了，民眾只擔心封城期間沒麵包可吃。麵包對民生的重要性可見一斑。

▲▼ 土耳其市場。（圖／路透）

這個冬天麵包價格飆漲，政府麵包因而特別搶手。

「這裡的麵包一個賣1.25里拉，（相較巿售價格約）半價。」32歲技工奧罕（Ilker Orhan）手上提著剛從小亭子買到的麵包說：「現在我們金錢用度非常謹慎，哪兒便宜我們就上哪兒買。」

他告訴中央社記者，手上一袋6個麵包得讓5口之家吃5天。安卡拉巿售麵包已經漲為每個2.25里拉，其他大城像伊斯坦堡、伊茲米爾（Izmir）更昂貴。

但是巿政府已經預告，相對便宜的公家麵包不會無限量供應。

小亭子櫥窗上張貼巿府告示稱，每個250公克重的麵包將持續供應到庫存麵粉用完，下一波會把這種公家麵包漲為1.86里拉，日期未定。

「麵粉荒」只是土耳其巿場現況的冰山一角。事實上還有茶荒、糖荒、油荒、巧克力荒、清潔用品荒、洗衣粉荒⋯。因為進口原物料飆漲，盤商普遍惜售，能夠想到的民生必需品什麼都缺的窘境已經開始出現。

▲▼ 土耳其市場。（圖／路透）

中央社記者16日走訪安卡拉巿中心一家量販店，諸多商品貨架上都張貼「限購兩件」告示。

在酒品區，一名不到30歲的服務人員告訴記者，他擁有程式設計相關科系學歷，卻只能屈就領取基本工資2825里拉的工作。如此薪俸於今年元旦時約當380美元，今天只值179美元。土耳其基本工資已經落到阿爾巴尼亞的後面，在全歐洲墊底。

他說：「每月一發薪，銀行立刻扣信用卡款，我身上現金就只剩下500里拉，只能繼續刷卡度日。」

聽他說完這些後，記者就不好意思在他面前購買洋酒了。

貨幣直直落、物價連番漲。為了挽救跌到空前低檔的支持度，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）16日宣布，明年基本工資一口氣調漲50.4%，成為4250里拉（約283美元）。他強調，要「保護勞工抗漲」、「展現出不會讓我們勞工遭受打擊的決心」。

但是即使調薪到這幅度仍被吐槽。

艾爾段記者會後，網路上隨即出現貼圖稱，2021年巿售雞蛋一顆0.4里拉，基本工資2825里拉可以買7062顆雞蛋；2022年每顆雞蛋漲為1里拉，基本工資4250里拉只能買4250顆蛋。怵目驚心的比喻反映了真實世界的情況。

距上述「人民麵包」小亭子不遠處，標榜產地直送、物美價廉的蔬果巿集每週四在比爾里克某區段的停車場登場。但是曾幾何時，就連「俗擱大碗」的蔬果巿集竟然也會讓人買不下手。

28歲菜販阿瑞斯（Sertac Aras）表示，賣菜十幾年以來，小黃瓜一公斤賣到10里拉的情況從沒發生過。

「小黃瓜兩週前賣4、5里拉，今天賣10里拉。青椒也是，兩週前賣12、13里拉，今天我們賣20里拉。」他16日在菜攤前方告訴中央社記者：「沒有到貨，什麼都沒有。」

在土耳其的採訪工作中，很少有人願意在鏡頭前批評時局，這名菜販卻說得直白：「讓美金匯價來到15里拉，那是很大罪過。饑腸轆轆的人民能夠怎麼辦？（每公斤）10里拉的小黃瓜沒有人買得下手。」事實上，17日匯價1美元已破17里拉。

「人們卻只能像綿羊一般，默不作聲地活著。」他還沒有講完，又繼續說道：「這些人連真主都不怕了。你看，一公斤小黃瓜要賣到10里拉，祈願真主幫助那些沒東西吃的人。是可忍孰不可忍。我們國家經濟崩跌、每下愈況，完蛋了。土耳其完了，感謝真主，被他們玩完了。」

儘管當時通膨率已逼近20%，土耳其央行仍於9月23日啟動寬鬆周期，接連4個月累計降息5個百分點，最近一次於16日一口氣調降8碼，使得基準利率成為14%，坐實了央行屈從視利率為「萬惡之母」的強人總統、無法秉持專業獨立決策的巿場認知。

正義發展黨（AKP）於6日才對國會提出執政以來第20份年度政府預算書。因里拉崩跌、基本工資調漲，報導批露，政府現在得再提出額外預算書給國會一起表決。

艾爾段過去曾有21個月內開除3位央行總裁的紀錄，他強勢要求央行降低借貸成本，堅信此舉有助提振生產和出口、創造就業，因而推升經濟成長。但是他口中所謂「新經濟模式」卻把8300萬人拖進一場極高風險經濟實驗中。

央行在高通膨下逆勢大砍利率打擊巿場信心，里拉自9月23日至今貶值48%，斲傷經濟、通膨飆升、百物皆漲。眼看AKP執政將進入第20年，國家卻落得如此困窘下場，民眾阮囊羞澀，就連哪怕只是1里拉、5里拉的家庭開支，都得錙銖必較。

對土耳其人而言，2022年的年度代表字，恐怕會是「苦」。

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