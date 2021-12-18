阻絕社區感染　宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打

▲▼宜蘭衛生局在宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打服務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

12/15宜蘭新增境外移入確診案16859號，宜蘭衛生局阻絕社區感染，特別安排羅東聖母醫院團隊於18日（星期6）上午8時30分至11時30分在宜蘭監理站進行社區COVID-19快篩及PCR篩檢；並同時進行COVID-19莫德納疫苗及流感疫苗施打，請有需要的鄉親把握時間，前往宜蘭監理站接受篩檢或疫苗施打服務，施打莫德納疫苗將贈送統一超商商品禮券100元，施打流感疫苗亦會贈送精美禮品，數量有限送完為止。

宜蘭衛生局表示，新冠肺炎確診個案16859號於11月26日由柬埔寨入境，在台北市的防疫旅館完成14天居家檢疫後，於12月11日回到宜蘭。在自主健康管理期間因出現症狀而就醫，並進行PCR篩檢，採檢結果為陽性且CT值為12，而於12月14日確診。衛生局共匡列接觸者4人（均為親友）列居家隔離，而他們的PCR採檢結果也皆為陰性。

為防堵社區感染的可能性，提醒民眾如曾於相同時段出入相關場所或有相關疑慮，請您18日上午前往宜蘭監理站，進行免費COVID-19快篩及PCR檢測。而活動同時提供莫德納疫苗與流感疫苗施打，服務對象為尚未施打第1劑或第2劑（第1劑莫德納或莫德納施打滿4週以上，或第1劑施打AZ滿8週以上且欲混打莫德納）之民眾。再次提醒民眾COVID-19疫苗需與流感疫苗間隔1週以上。 。

另外，目前本縣疫苗第一劑涵蓋率已經達77.6%，第二劑涵蓋率為64.6%，也請縣民依期程接種疫苗，儘早提升自身的免疫力及全體疫苗覆蓋率。農曆春節將近，很多海外的遊子陸續回到台灣，呼籲大家務必遵守各項防疫規定，萬一發生了，請縣民朋友不要害怕，只要配合中央的指示，落實篩檢、消毒的作為；外出時應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域；另應主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

相關防疫資訊可參閱疾管署網站，或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、或宜蘭縣政府為民服務專線1999諮詢。

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