　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阻絕社區感染　宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打

▲▼宜蘭衛生局在宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打服務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭衛生局在宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打服務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

12/15宜蘭新增境外移入確診案16859號，宜蘭衛生局阻絕社區感染，特別安排羅東聖母醫院團隊於18日（星期6）上午8時30分至11時30分在宜蘭監理站進行社區COVID-19快篩及PCR篩檢；並同時進行COVID-19莫德納疫苗及流感疫苗施打，請有需要的鄉親把握時間，前往宜蘭監理站接受篩檢或疫苗施打服務，施打莫德納疫苗將贈送統一超商商品禮券100元，施打流感疫苗亦會贈送精美禮品，數量有限送完為止。

▲▼宜蘭衛生局在宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打服務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭衛生局表示，新冠肺炎確診個案16859號於11月26日由柬埔寨入境，在台北市的防疫旅館完成14天居家檢疫後，於12月11日回到宜蘭。在自主健康管理期間因出現症狀而就醫，並進行PCR篩檢，採檢結果為陽性且CT值為12，而於12月14日確診。衛生局共匡列接觸者4人（均為親友）列居家隔離，而他們的PCR採檢結果也皆為陰性。

為防堵社區感染的可能性，提醒民眾如曾於相同時段出入相關場所或有相關疑慮，請您18日上午前往宜蘭監理站，進行免費COVID-19快篩及PCR檢測。而活動同時提供莫德納疫苗與流感疫苗施打，服務對象為尚未施打第1劑或第2劑（第1劑莫德納或莫德納施打滿4週以上，或第1劑施打AZ滿8週以上且欲混打莫德納）之民眾。再次提醒民眾COVID-19疫苗需與流感疫苗間隔1週以上。 。

另外，目前本縣疫苗第一劑涵蓋率已經達77.6%，第二劑涵蓋率為64.6%，也請縣民依期程接種疫苗，儘早提升自身的免疫力及全體疫苗覆蓋率。農曆春節將近，很多海外的遊子陸續回到台灣，呼籲大家務必遵守各項防疫規定，萬一發生了，請縣民朋友不要害怕，只要配合中央的指示，落實篩檢、消毒的作為；外出時應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域；另應主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

相關防疫資訊可參閱疾管署網站，或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、或宜蘭縣政府為民服務專線1999諮詢。

更多熱門新聞

►他曾經被稱暖警...宜蘭警誆2老人77萬　貪念換來10年徒刑

►法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩　1男站路中跳舞1男錄影

►離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
一次看懂王力宏淫亂地圖砲！李靚蕾抖「12罪狀」毀了他
王力宏「放閃照全是P圖」！　網揪5大說謊鐵證
早解約王力宏！「這廠牌千金」被讚爆：肯定私下調查了
王力宏全都中！「離婚常見體質」她曝5點渣爆
男大生帶16歲女友「母校廁所玩四腳獸」！　下場GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

父中風母車禍　霧峰警長邀企業捐20萬元濟貧

推廣正確潔牙　2021年全國國小學童潔牙觀摩微電影比賽登場

阻絕社區感染　宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打

珍珠奶茶耶誕樹在哪？台中「最甜」耶誕嘉年華3大必拍景點快筆記

台南市西港區民宅凌晨傳火警　消防人員救3民眾j脫困逃生

潮庄元旦千人健走活動　限量版運動毛巾等你拿

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

新北藝起來新莊串門子19日登場　廟街解謎三部曲遊百年古蹟

新北跨年煙火「1314就愛你」　淡水三大主題遊程大獎任你抽

最後催票！陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想　現場狂湧3萬人

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

衣服飛落窗臺！他出動「特工螃蟹」　成功垂降撿回...網：不可能的任務

公車急煞！婦跌倒昏迷全車嚇傻　小六女童冷靜報案...求救音檔曝

騎士吊點滴騎車「輸液管一路飄」　後車見狀嚇傻：台中人就是狂啊...

父中風母車禍　霧峰警長邀企業捐20萬元濟貧

推廣正確潔牙　2021年全國國小學童潔牙觀摩微電影比賽登場

阻絕社區感染　宜蘭監理站設免費社區篩檢及疫苗隨到隨打

珍珠奶茶耶誕樹在哪？台中「最甜」耶誕嘉年華3大必拍景點快筆記

台南市西港區民宅凌晨傳火警　消防人員救3民眾j脫困逃生

潮庄元旦千人健走活動　限量版運動毛巾等你拿

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　80頂尖咖啡師參與沖煮競賽

新北藝起來新莊串門子19日登場　廟街解謎三部曲遊百年古蹟

新北跨年煙火「1314就愛你」　淡水三大主題遊程大獎任你抽

最後催票！陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想　現場狂湧3萬人

四大公投日　韓國瑜現身雲林投票：不方便發言

7.8KG胖橘忘記自己變肥　塞爆小床「貓肉滿出來」...半坨流到沙發

桃園防疫旅館群聚！柯文哲酸：發生在台北才是問題　其他都不是問題

憂投票率低　提案人林為洲：不論組合是什麼快投票

新竹人衝了！「耶誕飄雪秀」今起登場　還有20攤餐車市集、音樂會

優惠餐券現在買！雪蟹腳與安格斯黑牛吃到爽　探索廚房還加碼送龍蝦

「貴婦最愛」蠶絲外套10880元→2592元　保暖舒適、一件抵多件

父中風母車禍　霧峰警長邀企業捐20萬元濟貧

懶人包／一次看懂王力宏淫亂地圖砲！　李靚蕾抖出「12罪狀」徹底毀滅他

推廣正確潔牙　2021年全國國小學童潔牙觀摩微電影比賽登場

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

地方熱門新聞

高雄妹無照狂飆…連闖紅燈暴撞　車主傻：還不聞不問

陳其邁拜託北部人：投票前為高雄想想

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

台南市西港區民宅凌晨傳火警救3民眾逃生

台中最甜耶誕嘉年華3大必拍景點

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

男子不滿檢察官不公按鈴控告瀆職

「咖啡爽節」新店碧潭飄香　咖啡師參與沖煮競賽

2021年全國國小學童潔牙觀摩微電影比賽登場

爭取升格！彰化議會今審查過關

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

李啟維力推4個不同意　

桃園「三箭齊發」　強化龜山聯外公車服務

寒流強襲　林口公所推出暖心短片

更多熱門

相關新聞

超商女店員感染源不明！1500人廣篩

超商女店員感染源不明！1500人廣篩

嘉義縣15日新增1確診，為東石鄉的42歲統一超商女店員（案13302），感染源不明，超商立即停業2天，匡列家庭、職場24名接觸者，檢驗皆陰性，另依書面實聯制電話訪視340名客人，1人有症狀，轉介篩檢為陰性，加上1218筆簡訊通知，高達1582人有接觸史，衛生局決定16日啟動社區篩檢，對象是女店員的鄰居、風險民眾和實聯制留下家用電話的人。

快訊／新北社區篩檢站再增淡水、汐止　總篩檢量達5000人

快訊／新北社區篩檢站再增淡水、汐止　總篩檢量達5000人

關鍵字：

宜蘭監理站社區篩檢疫苗隨到隨打

讀者迴響

熱門新聞

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

李靚蕾16歲王力宏就下手！　睡完隔天翻臉

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

李靚蕾爆長文藏2字　暗示王力宏「男女通吃」

統整王力宏「12大惡行」！網看完怒爆：好髒的男人

王力宏遭毀滅後「深夜偷偷現身」！上線秒做2件事

王力宏離婚後憔悴首露面！　硬撐笑容說話了

BY2遭瞎傳「與王力宏親密照」回應了

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面