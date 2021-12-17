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保時捷加油一半…男子突「拔出加油槍點火」　恐怖畫面曝光

保時捷加油…男子突「拔出加油槍點火」　驚險畫面曝光

▲一名男子在加油站縱火。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

圖文／CTWANT

中國有一輛保時捷16日下午3點左右，在一間加油站加油時，一名男子突然拔出加油槍接著點火，車輛和加油槍瞬間燃起熊熊大火，造成車子底部首損嚴重。所幸車內人員及時逃離，工作人員也迅速將火勢撲滅，事後嫌犯落網，案發影片在網路曝光後引發關注。

根據《紅星新聞》報導，網傳影片案發地位於深圳市寶安區沙井街道的中石化沙井加油站，附近還有一所職業中學。嫌犯在案發後，從深圳逃往珠海，最後在中山遭逮。

據了解，該加油站在案發後，曾暫停營業並接受警方調查、蒐證，直到當天晚上才重新對外營業。除了涉案的加油設備被圍起封鎖線，其他加油設備已正常營業。

保時捷加油…男子突「拔出加油槍點火」　驚險畫面曝光

現場工作人員表示，當時嫌犯在加油站待的時間不長，趁車主和工作人員不注意，拔出加油槍點火，「如果他待很久的話，我們肯定會勸離，一般不是進來加油的人，我們不會讓他待在加油設備附近」，並透露不認識該嫌犯，目前也不了解動機。加油站相關負責人透露，每年該加油站上、下半年分別有2次大型的訓練，每個月也至少有2次小型訓練，日常工作中也會強化相關培訓。

案發後，警方第一時間介入調查，仍在進一步偵辦中。消息曝光後，引發網友討論，「危害公共安全罪了，這要視加油站大爆炸，後果不堪設想」、「一輩子，進去」、「不要放出來了」、「簡直就是恐怖份子」。

【影片傳送門】

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