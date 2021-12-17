反核四挺三接　林智堅：台灣半導體業需要電，三接就是最好方案

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

4大公投案將在12月18日登場。民進黨於凱達格蘭大道前舉辦公投之夜活動，新竹市長林智堅致詞時表示，核四已是報廢車，「台灣半導體產業需要電，三接就是最好的方案」，因此要盡快讓三接在2025年完工；而台灣要跟全世界做生意，本來就要公平互惠，有來有往，所以反萊豬也絕對不能同意。

林智堅說，台灣的半導體產業產值在2021年將要突破4兆，佔國家GDP的20%。台灣的半導體製造全世界第一、封裝測試全世界第一、IC設計全球第二，台灣半導體產業讓台灣成為全世界注目的國家，台灣因為防疫成功，台灣的半導體產業受到世界矚目。

林智堅表示，竹科最重要就是用電穩定，一個月要用電10億度，竹科每個企業家最關心的就是電力供應要穩定。公投有一項要重啟核四，為什麼不可行？因為這是一個拼裝車、燃料棒送出國，這台車已經是報廢車，因此現在公投談核四要重啟，我們絕對不同意。

「台灣半導體產業需要電，三接就是最好的方案。」林智堅指出，三接預計在2025年完工，之後1年可以提供137億度的電。竹科一年要100億度，三接的供電是竹科裡面剛剛好而已，但台灣還有中科、南科未來還有高雄，所以三接遷離，我們不同意。既然重啟核四不可行，所以我們三接要趕快完成。

林智堅接著提到，最近包括AIT、英國、澳洲代表，都紛紛來到新竹關心竹科，防疫如何做得這麼好，他們都在關心台灣半導體產業未來的發展。他們為什麼這麼關心？因為這個跟全世界都有關係，現在好不容易在蔡總統努力下，防疫成功，現在是台灣和美國、日本、歐洲關係最好的時刻。

「現在要跟全世界做朋友，要跟全世界做生意，所以我們絕對不能同意反萊豬。」林智堅表示，做生意最重要的是要講誠信，絕對不能反反覆覆，現在再跟全世界做生意，本來就要公平互惠，有來有往，所以反萊豬絕對不能同意。

林智堅也說，萊豬議題實在是一個假議題，今年就已經開放了，政府要做好的是嚴格把關。在市場上由民眾自由選擇，讓每個台灣人都要吃台灣豬肉。

最後，林智堅也說，在這個歷史關鍵的時刻，由衷的謝謝台灣隊，但是我要在這邊拜託年輕朋友，尤其滿18歲、可以投票的人，這是一個非常關鍵的時刻，請大家明天都要站出來，用你的行動投下這一票，四個不同意，決定自己和國家的未來，讓自由、讓可貴的台灣能和全世界平起平坐，「拜託大家明天一起出來投票，一起打電話催票，投下四個不同意，一起守護台灣，讓台灣更有力讓台灣繼續向前進」。

