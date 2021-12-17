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看完自製濕巾教學　她「開心一切」秒變災難現場…結局5000人笑翻

▲▼ 一刀切下變災難。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲女子跟著教學文的步驟自製濕巾，一刀切下卻變災難。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者柯振中／綜合報導

先前有位網友在網路上分享，將好市多的廚房紙巾自製成消毒濕巾，引起網路熱烈討論。沒想到，有人跟著步驟一起做，結局卻一團糟，恐怖的災難現場曝光，讓人哭笑不得。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他購買好市多的廚房紙巾以後，會進行加工，透過刀具切一半，再倒入酒精等液體，自製成消毒濕巾，步驟曝光後，引起許多討論，貼文超過2萬個讚。

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▼網友分享自製濕巾，有人跟著教學步驟，一刀切下竟變災難。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 一刀切下變災難。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，後來有名女子跟著步驟一起做，拿刀切下去，卻發現怎麼切也切不平整，不但把桌面搞得一團亂，就連成品也無法使用，讓她相當無奈，「是我的機絲太遜了？還是好市多的品質太好了…？」

依據照片畫面，貼出教學文的網友一刀切下，紙巾變成平整的兩段，就連中間的牛皮紙切口也相當完整，反觀女子的成果，不但切口不平整，還有好幾張紙巾變得破碎，根本是災難現場。

▼ 女子的自製濕巾宣告失敗。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 一刀切下變災難。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

這篇貼文發出後，收到了將近5,000個讚，眾人看完巨大的差異，忍不住在下方留言，「他是廚師，給西一定不差」、「你會錯意了，其實那一則發文是在賣刀具的」、「其實那篇是在業配刀子」、「刀子不利才會這樣，別怪紙巾他是無辜的」、「刀不利，切起來要有刷刷聲。」

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