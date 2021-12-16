女喝到斷片醉倒便利商店旁　遭2男撿屍「後座瘋狂性侵」15分鐘

▲女醉到不省人事，隔天才發現自己遭到性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子喝醉後倒在便利商店旁，沒多久2名男子開車過來提議送她回家，原以為自己遇到好人卻慘遭「撿屍」，在車上遭2男瘋狂性侵長達15分鐘，造成她嚴重身心受創，涉案的2男日前被正式判刑。

事件2018年6月17日發生在墨爾本街頭，30多歲受害者當時人醉倒在便利商店附近，後來被30歲男子帕利斯(Harley Jarthur Palise)與27歲男子湯馬士(Jarrod Vincent Thomas)帶上車，開到附近郊區科堡(Coburg)性侵得逞。

本案開庭審理時，帕利斯辯稱是獲得女子同意才發生關係，不過此說法被法官斯科特(Scott Johns)反駁，受害者當時因為酒醉毫無行為能力，也無法同意發生性關係，「她只是想要回家，她需要被人帶回去，那天晚上所有遇到她的人都看得出來」。

受害者慘遭性侵後，被2男開車載到家門口，她搖搖晃晃回到家中，隔天早上在前院找到自己內衣，由於精神受到巨大打擊，使得她不但喪失當晚記憶，情感還出現麻木、疏離狀態，需持續接受心理治療。法院最後宣判2人兩項性侵罪成，帕利斯將入獄10年，湯馬士則被判入獄6年半。