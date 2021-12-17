外送員看9樣商品「全是水」秒轉單　網傻眼：他家失火了嗎

▲外送員經常碰到奇葩訂單。（圖／記者周宸亘攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

外送員接單後幾乎是使命必達，但有時候在看完內容物後，會選擇直接轉單。一名外送員日前秀出一張訂單截圖，總共有9項商品，全部都是不同大小的礦泉水，讓他當場傻眼，最後選擇轉單。不少網友也痛批，這種訂單根本是故意整人。

原PO李先生在「外送員的奇聞怪事」貼出一張截圖，點的東西全是水，有包裝水、鹼性離子水、礦泉水等等，公升數也都不一樣，最少600公升，最多5800公升，有的還不只一件，於是他決定轉單，「抱歉了老闆，我決定轉給其他勇者為您服務」。

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▲原PO接到「全是水」的訂單，直接轉單。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

網友看完後生氣表示，「一看就知道故意的」、「如果是我，接單然後去吃飯，吃飽了回去轉單。對這種客人不用客氣，最好讓他自己棄單，太白目了」、「比瓦斯還難送」、「他家是失火需要叫水來滅火嗎」。

同是外送員的網友分享慘痛經驗，「類似這種我真的接過欸！5-6桶6000ml，已經即將到定點，但突然訂單資訊不見，詢問派單後說該客人取消，要我再扛著這5-6桶回去」、「之前我載了2X公斤的已經是幾乎極限了，而且還是靠外吊掛手把和手臂，沒有全部放箱內35的應該我也沒辦法」。