外送員搭電梯見「古早味按鈕」　內行人抖曝年代：最怕坐這種

▲一名外送員分享搭到一部頗具有年代感的電梯。（圖／翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

記者陳怡靜／綜合報導

外送員們平時穿梭在大街小巷，使命必達地將餐點送到府，讓民眾不用出門就能享用美食。日前一名外送員分享，搭電梯準備送餐上樓時，發現按鈕設計相當特殊，有濃濃的復古感，他便拍照PO網笑說「看了好療癒」，照片一出，也勾起網友們的回憶，驚呼「這有40年了吧！」

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一張照片，只見這部電梯內的按鍵相當特殊，不只開、關門鈕和樓層鈕都和一般電梯大不同，四周也布滿刮痕，相當有年代感。原PO也笑說，「搭過無數各種電梯，今天遇到一個按鈕讓我覺得好療癒的，好深又有彈性。」

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貼文一出，不少人紛紛驚呼，「這電梯感覺有歷史了」、「好懷念的小時候電梯按鈕喔」、「這…是古董了吧」、「這個按鈕跟45年前我家住的大樓剛剛蓋好的時候的電梯按鈕一模一樣，連樓層都一樣」、「這至少四十年了」、「很想拔」。

▲舊式電梯勾起網友回憶。（圖／翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

不過也有網友直言，搭到這種電梯一定要特別小心，「這種舊電梯通常會大怒神」、「這種電梯我會怕，曾經被老舊電梯停在半空2小時」、「這種電梯震一下我都超怕...絕命終結站的那種」、「個人被關過一次，那是歷史悠久的產物」。