辣網紅兔美閨房成毒窟　警察登門搜出古柯鹼驗毒結果出爐

▲網紅兔美住處被查獲古柯鹼遭檢警偵辦。（資料照／翻攝兔美 Wusami臉書）

記者劉昌松／台北報導

IG粉絲13萬的辣模網紅兔美，因為長期和藥頭聯繫，被檢警盯上，今年2月警方持搜索票登門，兔美睡眼惺忪請警進門，還自己指了指衣櫃，警察查看赫然發現包括罕見的古柯鹼等多項毒品，兔美坦承都是她買來的，但驗尿結果，沒發現一、二級毒品殘留，台北地檢署17日先將她涉嫌施用毒品部分不起訴，至於她持有毒品部分則另外分案調查。

兔美(本名蔡依彤)在2018年間，因與藝人謝欣穎的前未婚夫、潮牌設計師梁士華交往引熱議，2人在案發時還在台北市大安區租屋同住，檢警專案小組是在追查1名陳姓藥頭販毒案時，從帳冊發現兔美的多次交易紀錄。

▲兔美(左)和男友梁士華(右)2月間因毒品案件被警察帶回偵訊。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

2月4日上午10點多，檢警帶著法院核發的搜索票，到兔美住處按門鈴，兔美睡眼惺忪模樣開門，然後就默默指向自己的衣櫃，當時也在屋內的梁士華也好奇探問發生了什麼事情。

但最驚訝的是察看衣櫃的警察，因為裡面除了搖頭丸、K他命，還有近來在台罕見的古柯鹼，隨即將兔美和梁士華都帶回警局偵訊，兔美一肩扛下表示，東西都是她向陳姓藥頭購買的。

兔美配合接受驗尿，果然被檢出K他命毒品殘留反應，但是因為僅屬於刑罰不處罰的三級毒品，因此檢察官先將施用毒品部分，將她處分不起訴，至於她持有毒品部分，則另案偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

法院公文失蹤她怪罪警方 罵派出所「有牌流氓」代價曝

獨／律師公會驚爆女內賊 神鬼會計3年A1800萬「買保險請看護」

16歲少女仙人跳！他爽帶跳蛋+綁繩進房 男友破門傻眼：只有5倍券