全球最大芬太尼毒梟「武漢藥王」身分曝　美國懸賞1.4億通緝

▲全球最大「芬太尼系毒品」生產龍頭身分曝光。圖為猶他州檢察官查扣含有芬太尼（fentanyl）成份的違法藥物。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登15日簽署2項「加強打擊跨國販毒」的行政命令，制裁來自中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥的涉及非法藥物製造或交易的15家企業與10名個人，其中一名武漢商人葉全發（Chuen Fat Yip）遭懸賞500萬美元的「全球通緝令」，更直指他是全世界已知最大「芬太尼系毒品」的生產龍頭，堪稱「東方藥王」。

根據法新社、美國之音等外媒報導，美國商務部15日公布拜登簽署的「打擊芬太尼」等藥物濫用的制裁名單裡，中國部份包含4家企業與1名公民。對象為武漢遠城共創科技、上海迅精化學、河北環浩生物科技、河北艾豚商貿有限公司，多為向全球毒梟供應「芬太尼、合成代謝類固醇」化學原料的上游藥廠，而68歲「東方藥王」葉全發被認為是武漢遠成集團的幕後掌控者。

▲中國武漢商人葉全發（Chuen Fat Yip）是全世界已知最大「芬太尼系毒品」的生產龍頭，遭美國政府全球通緝，懸賞500萬美元。（圖／取自美國司法部）

美國財政部指出，葉全發是目前全球已知最大的合成代謝類固醇生產者，即使不是最大，也是最大之一，他主導一個中國與香港的販毒組織，走私芬太尼、合成代謝類固醇和其它合成藥物，並以武漢遠成等公司的名義，將多數產品銷售給美國社會大眾和私人企業。上月，更查獲他利用比特幣進行交易，國務院15日宣布懸賞500萬美金（約台幣1.4億元）「全球通緝」葉全發。

▲葉全發近來被發現使用比特幣進行交易。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

美國聯邦起訴文件顯示，葉全發據信居住在中國湖北省武漢市，擁有並經營化學品製造公司「武漢遠成集團」，在5年生產價值2.8億美元的合成類固醇，其中至少5500萬美元的份額運往美國，還在2015年帶著公司成員到美國參加貿易展「行銷產品」，談成超過100公斤的交易。後來被美國緝毒局（DEA）盯上，加上中國因應美國壓力於2019年頒布芬太尼禁令之後，葉全發遂改以製造前體原料，先運至墨西哥製成芬太尼成品，再走私到美國。

白宮國安會資深官員表示，這次之所以制裁這些中國實體企業，道理很簡單，因為中國是許多合成鴉片類藥物原料的發源地。而國務卿布林肯則在聲明中表示，這制裁行動將有助於切斷合成鴉片類藥物及其化學品原料進入美國。國安會官員指出，截至2021年4月的過去12個月以來，就有超過10萬名美國人因「藥物濫用」而死亡。