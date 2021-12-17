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「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！手伸褲襠噁問：有感覺我喜歡妳嗎

名醫孔繁錦被封為「最聰明醫師」，涉嫌在診間性侵、性騷擾2名女病患遭起訴。（示意圖）

▲名醫孔繁錦被封為「最聰明醫師」，涉嫌在診間性侵、性騷擾2名女病患遭起訴。（示意圖）

圖文／鏡週刊

孔子第74代子孫、名醫孔繁錦被封為「最聰明醫師」，涉嫌在診間性侵、性騷擾2名女病患挨告，新北地檢署調查後，孔繁錦雖否認性侵，檢方根據相關事證認定犯行明確，依妨害性自主罪及性騷擾防治法將他起訴，並建請法院從重量刑。

本刊調查，今年4月16日上午，1名長相清純的女正妹小如（化名）赴孔繁錦位在新北市三重區大同南路的診所就醫，孔繁錦初步問診後，以病情尚需深入詳談及先看完下位病患為由，請護理師將小如帶到另個放有床鋪的診間等待。

不久後，孔繁錦進入診間，被控趁小如躺在床上閉目養神，竟先將診間反鎖，並親吻小如額頭，小如被嚇得急忙側身閃避，孔繁錦仍用手將小如的洋裝裙襬掀起，並伸手觸摸對方臀部。

名醫孔繁錦涉嫌在診間性侵、性騷擾2名女病患挨告。（翻攝自孔繁錦臉書）

▲名醫孔繁錦涉嫌在診間性侵、性騷擾2名女病患挨告。（翻攝自孔繁錦臉書）

小如向檢方指控，孔繁錦意圖性侵，不但解開皮帶脫下褲子，還用雙手欲將她翻身，她苦苦哀求，但孔繁錦竟對她稱：「求求妳、拜託，不然就正面」、「不然趴著也行」，小如嚇壞，不斷抗拒並表明「我不行」、「我不要」，但孔繁錦仍用手指強行插入她下體。

未料，孔繁錦不久後又重施故技，涉嫌對另名女病患小美（化名）伸出狼爪，並以檢查背部痘痘為由，將額頭貼在女病患背上，還說「妳有感覺我喜歡妳嗎」，隨後伸手觸摸對方腹部，並將手伸進褲子，藉此性騷擾女病患。

雖然孔繁錦到案後矢口否認犯案，不過，檢方依被害人出示的對話內容、驗傷單等就醫紀錄，認為犯行明確，加上孔繁錦犯後飾詞狡辯，因此建請法院從重量刑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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