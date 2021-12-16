《金頭腦》冠軍醫驚傳性侵！手伸2女褲內問：有感覺我喜歡妳嗎？

▲曾獲益智節目《金頭腦》總冠軍的名醫孔繁錦驚傳性侵。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

孔子第74代傳人的孔繁錦曾在益智節目《金頭腦》獲得總冠軍，不料，有2名女子指控，他在今年4月曾以手指性侵、手伸褲內撫摸女病患，甚至緊貼對方噁問「妳有感覺我喜歡妳嗎？」事後雖不斷向2女道歉，但還是被檢方以「妨害性自主」罪嫌起訴，並請法院予以從重量刑。

根據起訴書，A女在今年4月中到孔繁錦位於新北市三重區的診所求診，孔繁錦先是請她到診間休息，不料卻在她閉目養神時，孔男趁機將門反鎖，並親吻女子額頭，還把她的裙子強行掀起，撫摸、親吻臀部，讓女子大驚失色，不斷閃躲拒絕，但還是遭對方脫掉外褲，並以手指性侵得逞。

過了2個禮拜以後，又有另一名女子到孔繁錦的診所看診，這次孔男以「確認背上長痘痘症狀」為由，將額頭緊貼在B女背部，並說「妳有感覺我喜歡妳嗎？」期間還把手伸向女子腹部撫摸，甚至還伸向褲子裡，企圖性侵猥褻。

孔繁錦事後雖不斷道歉，但2女堅持報警。對此，檢方依據A女內褲驗出孔男DNA，以及B女曾向友人哭訴此事等證據，今（16日）將他以強制性交、乘機性騷擾。另外，孔男因到案後矢口否認犯行，檢方認為他犯後態度不佳、飾詞狡辯，因此向法院請求予以從重量刑。

據了解，孔繁錦是孔子第74代子孫，聰明博學曾征戰《金頭腦》等各大益智節目，都打敗工程師、名嘴、高材生等各方好手贏得冠軍及最高額獎金，被稱為「全台最聰明醫師」，但他先前曾因力挺藝人范瑋琪口罩風波，一句「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」成了眾矢之的，就連兒子都看不下去，直呼「死不認錯！」引發網友熱議。

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