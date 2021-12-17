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公投選舉不輕忽　永康警維安確保滴水不漏

▲全國性公民投票將於12月18日星期六舉行投票，台南市永康警分局協助護送公投票至南大附中存放，並完成裝設監視器及24小時派員戒備，確保維安滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國性公民投票將於12月18日星期六舉行投票，台南市永康警分局協助護送公投票至南大附中存放，並完成裝設監視器及24小時派員戒備，確保維安滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國性公民投票將於12月18日星期六舉行投票，台南市永康警分局自15日起即已協助護送公投票至南大附中存放，並完成裝設監視器及24小時派員戒備，今明兩日尚有點票作業，警方也加派刑警現場蒐證，確保公投票點算作業順利，維安滴水不漏。

▲全國性公民投票將於12月18日星期六舉行投票，台南市永康警分局協助護送公投票至南大附中存放，並完成裝設監視器及24小時派員戒備，確保維安滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以往永康區選票存放在永康社教中心，因該處整修，永康區公所這次擇南大附中禮堂作為選務計票中心，永康警方期前場勘、部署，從12月15日起至19日止，總計將出動88人次，全天候執行護票、點票勤務，維護選票與作業人員安全。

永康分局表示，本次2021年8月27日前年滿18歲以上之民眾，即可參加公投投票選舉，請投票民眾記得攜帶身分證、印章、投票通知單，並應配戴口罩及配合相關防疫措施。

▲全國性公民投票將於12月18日星期六舉行投票，台南市永康警分局協助護送公投票至南大附中存放，並完成裝設監視器及24小時派員戒備，確保維安滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另根據公投法規定，投票當天不可以穿著和公投議題有關之衣飾或其他物品進入投票所，如果拒絕退出，可處兩年以下有期徒刑期；此外在投票所30公尺範圍內，不可以有喧嚷、干擾及勸誘投票或不投票的行為，請民眾務必遵守，避免觸法。

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