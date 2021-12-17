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華航高空斷4截墜海225死慘劇　網傳解放軍飛彈攻擊！專家揭真相

失事的華航747-200客機。（圖／報系資料照，下同）

▲失事的華航747-200客機。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中華航空一架波音747-200型、編號B-18255的班機，於2002年5月25日從桃園國際機場起飛，準備飛往香港國際機場，機上搭載206名乘客及19名機組員，不料班機途經澎湖縣馬公市東北方23海浬的34,900呎（約10,640公尺）高空處，突然在空中解體並墜毀，造成機上人員共225人全數罹難，為發生在臺灣境內死傷最慘重的空難。

回顧整起事發經過，華航611號班機當天下午3時08分從桃園機場滑行起飛，機長為易清豐、副機長謝亞雄、飛航工程師趙盛國；8分鐘後，臺北飛航情報區指示該班機爬昇至350空層（FL350，海拔35,000呎），成為航管與該班機的最後通話；短短12分鐘後，飛機突然從雷達螢幕上消失，搜救行動隨即展開。

相關單位展開搜救。

▲相關單位展開搜救。

事發當天下午5時，搜救人員在澎湖縣目斗嶼外40海浬海面發現飛機殘骸，包括行李、文件、雜誌等，之後陸續尋獲罹難者遺體。不幸的是，機上225名乘客和機組人員中，只有175人的遺體被找到並辨認身份；首批82具屍體被發現漂浮在台灣海峽，由漁船和軍艦打撈，隨後則使用泥漿回收船來回收飛機殘骸和其餘屍體。

據了解，這起空難造成225人全數罹難，包括本國籍死者209人、大陸籍9人、香港籍5人、新加坡籍1人，以及瑞士籍1人，其中前立法委員游日正、香港前工務局局長李承仕之子李宗敖等人，都在這次事故中喪生，是發生在臺灣境內死傷最慘重的空難，消息曝光後震驚社會，也引發一連串後續效應。

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飛安會公布華航澎湖空難的調查報告。（圖／報系資料照，下同）

▲飛安會公布華航澎湖空難的調查報告。

據了解，CI611班機剛墜毀時，關於失事的原因眾說紛紜，因雷達紀錄顯示飛機在墜毀時，曾先分裂成4大塊才墜入海中，因此遭中國人民解放軍飛彈擊中、恐怖攻擊的說法曾列在肇因名單的前幾位，此外像是隕石擊中、匿蹤戰機之類的武器誤擊，也曾被認為是可能原因之一，但相關說法事後都一一遭到否定。

空難造成225人罹難。

▲空難造成225人罹難。

飛安委員會發現，事故班機1塊機尾蒙皮有嚴重的金屬疲勞現象，翻查維修紀錄後，繼而查出空難始末。原來，肇事飛機20年前曾因機尾擦地損傷機尾蒙皮，然而華航未依原廠指引進行檢修，導致損傷處因金屬疲勞出現結構損傷，在受損情況下進行內部加壓，導致機尾脫落並失控，最後因艙體結構解體，失控墜毀。

2006年4月，當時未妥善處理機尾損傷的華航前總工程師室結構工程師孫冀昌，被檢方求處有期徒刑2年、緩刑5年，後因他在美國離世，由臺北地院諭知不受理。另一方面，此次空難對澎湖觀光造成極大衝擊，華航為了補償當地旅遊產業，遂與縣府於該年七夕舉辦「千萬風情在菊島」活動，也就是「澎湖國際海上花火節」的前身。

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