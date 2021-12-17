丹麥批准高危族群　服用默沙東「COVID-19口服藥」

▲丹麥批准使用默沙東藥廠的口服藥Molnupiravir。（圖／路透）



中央社哥本哈根16日綜合外電報導

丹麥今天批准長者等可能出現重症的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病患，服用美國默沙東集團（Merck & Co）抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。

歐盟藥品管理局（EMA）仍在對莫納皮拉韋進行審查。隨著確診病例不斷增加，歐盟藥品管理局11月針對成年人服用莫納皮拉韋發布建議。

丹麥衛生局醫療長哈波（Kirstine Moll Harboe）宣布批准有限使用莫納皮拉韋時表示：「我們認為對於COVID-19重症高危族群而言，（利用莫納皮拉韋）治療的優點大於缺點。」

英國上個月成為全球第一個核准使用默沙東集團和Ridgeback Biotherapeutics所聯合研發莫納皮拉韋的國家。默沙東集團表示，已簽約提供共700多萬個療程。

歐盟藥品管理局建議，不需要氧氣支持和症狀有惡化風險的成年人，在出現最初症狀的5天內服用莫納皮拉韋，展開療程。莫納皮拉韋在歐盟稱作Lagevrio。

然而，最近的試驗數據顯示，莫納皮拉韋僅能減少高風險患者的住院率和死亡率30%左右。

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