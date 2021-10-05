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撿到皮夾好心送警局…她慘被告上法院「求償15萬2千」！結局曝光

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲台中一名黃姓女子撿到皮夾送警局，不料，卻被失主一狀告上法院求償。（示意圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中一名陳姓男子2020年間到超商消費，結帳後將皮夾忘在櫃檯，被另名黃姓女顧客撿到。黃女將皮夾送至警局，卻被陳男一狀告上法院，並求償15萬2千元，原因是陳男聲稱皮夾內少了4萬4千元現金及價值10萬8千元的「2020振興隨取卡」，日前法院判決出爐！

陳男主張，2020年7月16日他在提款機領了20萬元現金，同年月22日到超商購買數張「2020振興隨取卡」（價值合計10萬8千元），扣掉飲料批貨款4萬5千元，仍剩下4萬7千元現金，全放在皮夾內。同年8月8日下午5時許，他到台中一間超商購物，離去時忘記取走放在櫃台上的皮夾。

而黃女同日下午5時20分撿到皮夾，卻沒有告知店員發現遺失物，也不顧超商旁就是台中市警察局，可以就近將皮夾送到警局，直到同日傍晚6時許，才前往豐原分局合作派出所報案。

陳男表示，自己接獲警方通知取回皮夾時，發現皮夾內竟只剩下現金3千元，其餘物品全部都不見了，包括遺失的4萬4千元現金、10萬8千元隨取卡，共損失15萬2千元，將黃女告上法院求償。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲陳男聲稱，皮夾內裝有4萬7千元現金、價值10萬8千元的隨行卡。（示意圖／記者周宸亘攝）

對此，黃女則喊冤，表示自己不是本地人，不知道超商就在警局旁，案發當天她與健身房業務有約在即，所以撿到皮夾後才會先前往健身房赴約，離開後就立刻去知悉的派出所報案了，強調相關行程都可以查證。

黃女表示，雖然陳男主張皮夾內有現金4萬7千元以及隨取卡數張，但這些東西如果全部塞進皮夾，這個皮夾根本無法合起。另外，陳男沒有證明從2020年7月22日至8月8月間他都沒有其他花費，也沒有證明案發當時隨取卡就放在皮夾內。

黃女指出，陳男曾就此案對她提起侵起侵占告訴，但台中地檢署給予不起訴處分確定，希望法院能將陳男的訴訟駁回。

▲2020振興隨取卡。（資料圖／業者提供）

▲陳男主張，皮夾內除了現金外，還裝有數張超商販售的「2020振興隨取卡」。（資料圖／業者提供）

豐原簡易庭指出，陳男主張自己從事飲料批發業，每天身上都有5到10萬元不等的現金作為流通交易，可認定陳男資金流動頻繁，而他自7月16日提款後，到8月8日案發時，已間隔超過20天，期間是否都沒有其他任何消費也有疑慮。

除此之外，簡易庭點出，陳男在偵查期間自稱皮夾已經丟掉了，只提出同款樣式的皮夾，到了法院審理時，又說已經找回皮夾了，但到了法院言詞辯論日時，陳男拿的裝有4萬7千元現金的皮夾，卻與當初出示給檢方看的皮夾不同款，令人起疑，更何況就算同款的皮夾可容納這麼多的現金、隨行卡，也無法佐證案發當時皮夾內確實有這些物品，判陳男敗訴，全案仍可上訴。

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關鍵字：

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