嫩妻天天深夜替友餵貓　鹹濕簡訊「寧可讓妳X我」曝姦情

▲高雄一人妻經常徹夜不歸竟稱去餵貓。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名湯姓人妻工作時經常以出差為藉口外宿，去年中離職後更經常半夜佯稱要幫友人的貓舍餵貓徹夜不歸，趙姓老公覺得有「貓膩」，跟蹤後發現湯女都由郭姓男子接送，兩人不但以老公、老婆互稱，還去台中住摩鐵過夜，讓趙男氣炸向兩人求償80萬元，法院審理時兩人否認不倫，但法官根據對話記錄，認為兩人確有不正常的交往，判兩人應賠趙男30萬元。可上訴。

判決指出，湯女和趙男於2017年結婚，育有1女，去年7月開始，湯女常常假借出差或員工旅遊，留宿在外。去年10月起離職後，湯女更經常半夜說要去友人經營的貓舍協助餵貓，深夜出門後，到隔天清晨6、7點都還沒回家，有時候也來不及送女兒去上幼稚園。

湯女的行為讓老公趙男起疑，開始跟蹤湯女行蹤，發現湯女在上班時，就幾乎都搭乘一名郭姓男友人的汽車上下班，2人在LINE對話中更以「老公、老婆」互稱，去年11月底深夜甚至相約到台中汽車旅館過夜。

趙男不甘綠帽罩頂，向湯女、郭男提告求償精神撫慰金80萬元，開庭時，湯女郭男兩人都否認有不倫戀情，辯稱兩人只是普通朋友關係。

湯女強調自己確實有去友人貓舍協助照顧幼貓，累了就留在貓舍睡覺，稱呼郭男「老公」只是朋友之間親暱的行為，兩人也沒有到中部遊玩、住宿。郭男則辯稱，僅以手機內親暱的稱呼就斷定他與湯女發生性關係並不合理。

法官審理根據對話記錄，發現兩人除互稱「老公、老婆」，郭男更向湯女說「你是我最愛的人最疼的人，我不讓你受點委屈；我寧可讓你不開心我、揍我、咬我、生氣我、撒嬌我、我也不願你去對別人」，湯女也回「好、愛你，晚安」等親密訊息，因此認定雖無從認定有通姦行為，但確有不正常交往，侵害趙男配偶權益，判兩人應賠30萬元，全案可上訴。

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