徵人看電影又摸又親挨告　妙齡女調情簡訊「奶子軟不軟」救了他

▲高雄一名女子指控李男趁看電影時對她又親又摸。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄李姓男子在網路上以「調查二線影院的市場營運」為名找人打工看電影，小玫（化名）上網應徵，兩人看電影時李男對小玫又摸又親，事後小玫告李男強制猥褻，李男接受檢方調查時，出示小玫傳的挑情訊息「我喜歡那種推不開的感覺」、「你摸我的奶子那麼開心，到底軟不軟？」，認為根本是小玫翻臉不認人，檢方也採信李男的說法，給予不起訴處分。

小玫提告指出，李姓男子是在某網站上刊登「調查二線影院的市場營運」打工廣告，她看到後前往應徵，今年3月5日下午5時30分兩人相約前往十全路某電影院看電影，過程中李男摸她胸部、大腿和肩膀，親她的額頭，還伸舌舔她的脖子和耳朵，指控李假借打工看電影趁機強制猥褻。

李男到案後指稱，看電影時他的確有摸小玫的胸部和大腿，但都是小玫主動，還抱他、親他，過程中都沒有反抗，還說「很想要」，事後也說要介紹朋友給他，說要相約出來做愛等等。

李男出示小玫傳給他的LINE訊息，「你不是摸我和親我脖子嗎？其實我喜歡那種推不開的感覺」、「我男友很慫沒辦法滿足我的需求」、「想問你要不要約約看、會不會太主動」、「看你讓我滿不滿意了」、「恰意不？我閨密」、「你摸我的奶子那麼開心，到底軟不軟？」等。

李男也回傳「仙人跳喔！」、「你不是有男友嗎？這樣好嗎？」、「妳有多少同學在約跑（指約砲性交）」，兩人互動密切，內容相當挑逗。

檢方審理時，小玫辯稱挑逗訊息是為了掌握李男猥褻她的證據，但檢方不信，今將李男不起訴處分。