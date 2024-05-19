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文資價值都滅失了！中油「資源莊冰店」嚴重大火　被評估解除列冊

▲竹東老字號冰店「資源莊冰店」發生大火。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹東老字號冰店「資源莊冰店」12日發生大火。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

文／中央社

竹東中油資源莊冰店3月經文資審議為列冊追蹤，但遇火警焚毀，竹縣文化局18日說，文資價值滅失、建議解除列冊，將送文資審議會審議。

新竹縣政府文化局發布新聞資料指出，竹東中油資源莊冰店於5月12日火警，依文資法相關規定，邀集具文化資產相關專業委員、提報人及土地所有權等相關權益人18日至現場勘查。

文化局表示，經會議討論竹東中油資源莊冰店主要軸組木構件已嚴重焚毀逾9成，牆面骨架也毀損超過7成，現存屋面為鋼板已非原貌，且嚴重毀損，僅餘前廊柱梁，文資價值滅失。

文化局說，冰店現狀也無法依現存構件進行調查測繪作為修復依據，因此冰店建議解除列冊追蹤，大禮堂部分則持續列冊，此案將提送文資審議會審議決議。

對於中油公司未來可能重新修建冰店部分，文化局告訴中央社記者，會中提及若要仿舊重建，可參考歷史影像，並將冰店前廊還存的油管簷柱保留，作為修復資材。

文化局說，「竹東中油資源莊冰店」仍有坍塌危險，民眾要注意勿靠近，文化局會儘速完成審議程序。

▲竹東老字號冰店「資源莊冰店」發生大火。（圖／記者陳凱力翻攝）

中油鑽探工程處副處長林垠成向中央社記者表示，資源莊燒毀對中油人來說非常心痛，此處是中油人與不少竹東人成長的回憶，未來若文資審查結果有保存修復需要，中油會盡力配合。

林垠成說，中油已派員在火場廢墟中搶救財物設備，盡可能搶救出還可用的製冰設備、冰櫃，後續會考慮擺設臨時攤位，販售幾項較熱門的冰品，讓冰棒的味道不被遺忘。

文化局表示，竹東中油資源莊冰店及中油大禮堂於1月29日受理民眾提報後登錄歷史建築，後續於113年3月14日召開文資審議會，決議中油資源莊冰店及中油大禮堂列冊追蹤。

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關鍵字：

資源莊冰店中油資源莊冰店

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