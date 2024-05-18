環保抬頭愛護山林！　「水保同樂會攜手GO山林」農試所登場

▲▼ 強化民眾對於水土保持及防災正確觀念 ，「水保同樂會攜手GO山林」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



每年5月為水土保持月，嘉義地區唯一的水土保持戶外教室位於農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所內，為強化民眾對於水土保持及防災的正確觀念，今(18)日在農業試驗所嘉義農業試驗分所舉辦「水保同樂會 攜手GO山林」活動，黃敏惠市長特別出席並與貴賓一同參觀農業推廣成果，肯定嘉義研發人才用心，孕育出多個優良的農作物品種。

市長黃敏惠表示，嘉義市在百年前因為獨特的地理位置與氣候等因素，而成立農業試驗所嘉義農業試驗分所，也為台灣農業試驗發展奠定好的基礎與研究人才的培育。農試所吳永培博士長期致力於稻米的研發、品種改良，甚至成為農民對最友善最好的朋友，臺農82號米「幸福嘉義米」就正是因應極端氣候所育種出來，具有有良好的抗病蟲害及強桿耐倒伏特性，健康又美味，米的品質更是不輸日本的越光米，也代表嘉義市一同參加東京食品展。感謝農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所方怡丹分所長與農業部農業試驗所林學詩所長帶領，結合產、官、學、研等單位大家一同參與也攜手合作，為農業發展付出努力，今日也攜手童軍、學校以及家長，讓孩子們更瞭解水土保持，大家一起讓永續教育更精彩。

農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所方怡丹分所長表示，本次活動共分為9大區，包括農業科技成果、水保酷學校、農村及水土保持、童軍體驗、食農教育、林業及林下經濟、有機農產品、嘉義縣青農及公共事務宣導區等，共計有100個攤位，活動場地更首度與嘉義樹木園跨域合作，結合林業保育及童軍誓師、教育人才培育、永續概念傳遞等內容豐富兼具動手作之樂趣，現場也有闖關活動及手工DIY體驗等，內容益智有趣，一起學習深耕水土保持一起愛護山林。