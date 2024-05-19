今雨區擴大！　明起「全台連下5天」

▲今日水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今日雨區擴大，周一起全台連下5天！中央氣象署提醒，周一隨著鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加；周二至周五鋒面影響，各地降雨機率增加。

氣象署表示，今天台灣附近水氣增加，東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；此外，在清晨至上午中南部、大台北地區有零星降雨的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一隨著鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加，環境轉不穩定，除了東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部上午起陸續有鋒面前緣的對流移入，下半天之後中部以北降雨機率也會提高，降雨範圍增加，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，金門及馬祖留意有局部較大雨勢發生機會。

氣象署說，周二至周五鋒面影響，各地降雨機率增加，特別在周二、周三西南風增強，各地降雨明顯，皆有短暫陣雨或雷雨的機會，西半部降雨範圍廣，整日斷斷續續有中小尺度對流移入，亦有短延時強降雨出現，尤其中南部及澎湖、金門、馬祖有較大雨勢出現機率；周四、周五西南風稍減弱，天氣仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報，周六鋒面逐漸遠離，降雨稍趨緩，偏南風或西南風的影響，中南部及東南部局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

