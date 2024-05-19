嘉義水上瓜瓜節5／25登場 　千份瓜果免費吃

▲ 水上鄉長林缃亭及團隊藉由活動推薦當地優質農民生產出高品質瓜果 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉土地總面積約69平方公里，農業耕地面積就佔60%（約41平方公里），正逢作物收成之時，鄉長林缃亭為推廣水上在地物產豐饒的農產特色，將於5月25日舉辦「吃瓜一路發」2024第一屆嘉義水上瓜瓜節（暨水上鄉農特產農特產推廣活動）。

主視覺將喜氣且諧音的「刮刮樂」作為主題設計，邀集鄉內各式專業瓜類農民設攤，期待透過有趣的活動內容，讓更多朋友認識水上的優質瓜果。

▲2024第一屆嘉義水上瓜瓜節（暨水上鄉農特產農特產推廣活動）將於5月25日舉辦「吃瓜一路發」。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動內容以「吃瓜」為核心，延伸品嚐體驗、趣味競賽以及食農手作三大主軸，也特別與崇仁醫專師生合作，設計南瓜QQ奶茶、木瓜丁奶酪以及水上絲瓜御品盒等多項創意料理，現場千份以上料理試吃限時免費發送；除此之外，舞台趣味競賽則是與嘉義家職餐飲管理科師生聯手，推出木瓜大胃王、西瓜挑籽達人等五項趣味競賽，線上報名三分鐘便額滿，令人期待當日的趣味舞台現場。

水上鄉長林緗亭表示，水上鄉智慧木瓜全國第一、胡瓜栽種全縣第一，優秀瓜農的成績期待能透過此次活動被看見。」當天消費滿百還能再獲得「瓜瓜樂」一張，每人不限張數、張張有獎。有吃、有玩又有趣的精彩內容，詳情請見「水上鄉公所」facebook粉絲專頁。

✸活動重點

1/ 千份以上吃瓜料理

2/ 食農手作親子體驗

3/ 吃瓜玩瓜趣味競賽

4/ 精緻宣導好禮發送

✸活動資訊

日期｜2024.05.25（六）

時間｜08:00-12:00

地點｜水上鄉舊公所停車場