前往右堆武洛開基地溯源　六堆300齊聚挑起幸福來

▲屏東縣政府今(16)日在里港武洛福安宮舉行㧡擔團圓記者會 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為拾回客家歷史與遷徙的脈絡，於今(16)日在里港武洛福安宮舉行㧡擔團圓記者會；現場以「挑擔奉飯」方式，向土地公祈福，並結合社區孩童及長輩以劇場的方式共同展演，現場氣氛相當熱鬧。

縣府表示，武洛是客家六堆中右堆的發源地，在六堆客家人拓墾的歷史中佔有重要地位，今年慶典以「還福」為主軸，並邀請大家26日齊聚在高樹鄉參與「齊聚挑起幸福來，㧡擔團圓大滿福」活動，共同見證歷史。

縣長潘孟安表示，這次特地回歸右堆起源地里港武洛辦理活動，呼應客家「追祖溯源」的精神，潘縣長說，隨著時代推移變遷，很多右堆鄉親對右堆先民曾開基於武洛，後來才逐步遷往高樹、美濃等地的歷史，已不甚了解；也因為一路的擴展史，讓屏北的右堆的最重要發源地，因此今日舉辦右堆武洛開基溯源行動，有緬懷先人、感念祖德意義，期望大家一同到最北的高樹來作客，重新串接被行政區劃開的客庄文化圈。

縣府客家事務處表示，為讓民眾體驗先民拓墾精神，活動以「冬福」為主軸活動，以客家「還福」禮俗、先民拓墾之「齊聚」、農耕之「挑擔」為發想，同時以跨越高屏之右堆為活動場域，藉由活動彰顯客家敬天惜地的感恩文化，也象徵了六堆300年慶典圓滿之意涵，並傳達對於靚靚六堆之祝福。