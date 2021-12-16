專家指莫德納過期報廢正常「明年會更多」　陳時中：疫情難判先準備





▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生莫德納到期未用完，指揮中心昨日證實，12/7屆效的莫德納，約392劑轉提供動物實驗使用。指揮官陳時中今日表示，疫苗到期都盡量予以調配，剛好前一天國衛院有要求提供疫苗給動物作實驗，這批疫苗就提供給國衛院，主要是做疫苗或綜合抗體等，有其必要性。

柯文哲昨廣播節目中批評疫苗政策，並透露有一批莫德納疫苗已經過期報廢。陳時中昨受訪駁斥此事，莫德納完全沒有過期銷毀情況。莊人祥昨下午證實，有關莫德納的屆效疫苗是都使用完畢，除了接種疫苗之外，當然可能有其他的運用，例如給實驗動物施打，不過這量非常少。

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指揮中心專家諮詢小組委員、感染科權威李秉穎今日也表示，疫苗本來就會準備比較多，因為打不完過期算是預期中的事，說「寧可銷毀，不要讓有需要的人沒打到」。他也進一步說，明年莫德納次世代疫苗就採購了2千萬劑，而為了確保人民有足夠的疫苗打，一定還會認購其他疫苗廠的疫苗，加起來會超過2300萬劑，因此一定會有銷毀。

陳時中今日表示，明年的兩千萬疫苗或現在購買的相關疫苗，相信都會足夠施打，到時如果無法使用完全的，會考慮援外或其他方案來用，但他也強調，目前時間還早，明年疫情怎樣很難研判，會把各種疫苗準備充足。