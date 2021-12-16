山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

記者魏有德／綜合報導

山西孝義市昨（15）日深夜傳出因村民非法盜採煤礦引起的透水意外，導致22人受困礦井，消防人員及相關部門仍積極搶救中。根據現場畫面顯示，盜採煤礦的工事相當簡陋，只有一束管線進入透水區域排水，井內工作情況也缺乏明顯標誌，帶給救援工作極大困難。

▲山西孝義市出現非法盜採煤礦引起的透水意外，有22人仍受困井下，生死未卜。（圖／翻攝央廣網）

《央視》報導，距離這個井口不遠處還有一處進入煤礦的井口，這一側的井口也是非常的簡陋，內部構造也是用幾根鋼管作為支撐。井口外圍還有鬆土不斷塌陷，現場溫度非常低，對救援工作帶來不少困難和不確定性。

▲礦井透水區僅有1條管線進入排水，加大救援難度。（圖／翻攝央視）

透過現場救援畫面顯示，大型救難車輛已陸續進駐事故地區，為數眾多的救援人員身穿紅衣、頭戴黃色安全帽，正在利用管線排水，至於礦井內受困的22人，仍然未與相關人員取得聯繫，還得待井內透水排出至安全程度，才有機會派員進入搜救。

▲盜採煤礦所挖礦井相當簡陋，缺乏工安保障或成為透水意外發生主因。（圖／翻攝央視）

據了解，共有26人參與這次盜採煤礦的事件，其中，有4人成功升井，還有22人在井內生死未卜，至於盜採煤礦的杜姓主嫌在逃中，當地警方也組織警力展開全力追緝。