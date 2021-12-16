　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

記者魏有德／綜合報導

山西孝義市昨（15）日深夜傳出因村民非法盜採煤礦引起的透水意外，導致22人受困礦井，消防人員及相關部門仍積極搶救中。根據現場畫面顯示，盜採煤礦的工事相當簡陋，只有一束管線進入透水區域排水，井內工作情況也缺乏明顯標誌，帶給救援工作極大困難。

▲山西孝義市出現非法盜採煤礦引起的透水意外，有22人仍受困井下，生死未卜。（圖／翻攝央視）

▲山西孝義市出現非法盜採煤礦引起的透水意外，有22人仍受困井下，生死未卜。（圖／翻攝央廣網）

《央視》報導，距離這個井口不遠處還有一處進入煤礦的井口，這一側的井口也是非常的簡陋，內部構造也是用幾根鋼管作為支撐。井口外圍還有鬆土不斷塌陷，現場溫度非常低，對救援工作帶來不少困難和不確定性。

▲山西孝義市出現非法盜採煤礦引起的透水意外，有22人仍受困井下，生死未卜。（圖／翻攝央視）

▲礦井透水區僅有1條管線進入排水，加大救援難度。（圖／翻攝央視）

透過現場救援畫面顯示，大型救難車輛已陸續進駐事故地區，為數眾多的救援人員身穿紅衣、頭戴黃色安全帽，正在利用管線排水，至於礦井內受困的22人，仍然未與相關人員取得聯繫，還得待井內透水排出至安全程度，才有機會派員進入搜救。

▲山西孝義市出現非法盜採煤礦引起的透水意外，有22人仍受困井下，生死未卜。（圖／翻攝央視）

▲盜採煤礦所挖礦井相當簡陋，缺乏工安保障或成為透水意外發生主因。（圖／翻攝央視）

據了解，共有26人參與這次盜採煤礦的事件，其中，有4人成功升井，還有22人在井內生死未卜，至於盜採煤礦的杜姓主嫌在逃中，當地警方也組織警力展開全力追緝。

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
快訊／桃園某防疫旅館清空！　檢疫民眾將緊急撤離
21歲正妹天天換人嗨！下面「狂掉起司球」醫嚇傻
教授國考洩題！47警大生遭拔官　集體提告結果出爐
王力宏岳母起底是香港女星！　「強大靠山」曝光　
交通部砸1.5億APP卻悄悄下架　監察院要查了
陳美鳳身上外套「比1台國產車貴」！超狂價錢網傻了
限時3天！超商咖啡飲品買1送1　30元喝特大杯美式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

《環球時報》總編輯胡錫進退休　將擔任特約評論員

陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

「防沉迷」衝擊營收？騰訊：研發遊戲不是為了賺未成年人的錢

ECFA明年繼續的訊號？　陸學者：持續加強兩岸經貿合作發展

4間陸藥企及1個人列入美制裁令　理由為「參與全球非法藥物貿易」

紹興確診飆破200例！官方急蓋「臨時隔離屋」因應最壞情況

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

陸本土確診＋69　浙江本輪60萬人居家隔離...官方急蓋隔離房因應

年輕夫妻中毒身亡「留下8子女」…大伯全收養：再苦再累也要自己帶

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

《環球時報》總編輯胡錫進退休　將擔任特約評論員

陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

「防沉迷」衝擊營收？騰訊：研發遊戲不是為了賺未成年人的錢

ECFA明年繼續的訊號？　陸學者：持續加強兩岸經貿合作發展

4間陸藥企及1個人列入美制裁令　理由為「參與全球非法藥物貿易」

紹興確診飆破200例！官方急蓋「臨時隔離屋」因應最壞情況

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

陸本土確診＋69　浙江本輪60萬人居家隔離...官方急蓋隔離房因應

年輕夫妻中毒身亡「留下8子女」…大伯全收養：再苦再累也要自己帶

台股站回17700點大關！台積電秒填息助攻　指數漲125點收17785

快訊／桃園某防疫旅館傳清空！檢疫民眾接緊急通知　下午撤離飯店

阿滴宣布轉職「2022重心擺新身分」　豪辦200人尾牙…她一晚中30萬！

LIVE／防疫旅館疑交叉感染「基因定序將出爐」　陳時中最新說明

冬季三九天體寒易過敏生病　中醫三九貼助患者祛寒補陽改善症狀

盤點全台4處飄雪聖誕村！雪花隧道、美式復古城超夢幻　還能逛市集

美前總統甘迺迪遇刺案再度解密　近1500份機密文件釋出

駁國台辦「民主十問」　行政院：自己不民主還反問台灣

華盛頓智庫專家提醒台灣人：應思考美豬公投是否加劇台灣孤立問題

900萬房貸「他繳到70歲」恐懼炸　內行破盲點：搞不好還賺

大陸熱門新聞

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

年輕夫妻中毒身亡留下8子女…大伯全收養

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

大陸宣布 2022年繼續實施ECFA

陪睡保姆「白天做飯晚上陪床」月薪曝

突破新能源車氫電池「卡脖子」技術 陸首條質子交換膜產線投產

23歲正妹上班路上離奇失蹤　最後身影曝

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜

紹興確診破200例！官方急蓋「臨時隔離房」

愛奇藝會員漲價2成　陸網罵：自以為Netflix？

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

正妹以為嫁入豪門「婆婆設恐怖圈套」慘背百萬債務

陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

更多熱門

相關新聞

竹縣破獲300公斤珍貴木　8山老鼠4收押

竹縣破獲300公斤珍貴木　8山老鼠4收押

新竹檢警日前破獲一起山老鼠盜採林木案件，7個公部門聯手於本月7日持搜索票、拘票，兵分多路前往突襲，查緝以羅男為首的8名山老鼠，扣押肖楠、牛樟等森林貴重木約300餘公斤。經漏夜訊問，其中羅姓主嫌等4人涉嫌違反森林法罪嫌重大，8日羈押禁見獲准，其餘4人則分別2萬元具保或限制住居。

台南鐵路地下化怪手不慎翻覆

台南鐵路地下化怪手不慎翻覆

資深飛行傘玩家遇亂流迫降失敗高空墜地殞命

資深飛行傘玩家遇亂流迫降失敗高空墜地殞命

鷹架倒塌「砸太魯閣號」　大里＝福隆單線行駛

鷹架倒塌「砸太魯閣號」　大里＝福隆單線行駛

「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓奪命

「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓奪命

關鍵字：

山西煤礦盜採意外礦井

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面