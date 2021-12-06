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飛行傘遇亂流「夾翼」　飛行傘玩家迫降失敗連人帶傘墜地亡

▲資深飛行傘玩家疑遭遇空中亂流，不幸於仁愛鄉墜落殞命。（圖／民眾提供）

▲資深飛行傘玩家疑遭遇空中亂流，不幸於仁愛鄉墜落殞命（下同）。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

資深飛行傘玩家王姓男子，4日前往埔里鎮虎頭山從事飛行傘活動，疑似不幸半途遇上亂流，於仁愛鄉東眼山區迫降時從高空墜地，身受重傷，經當地民眾和其他傘友現場施予急救並隨即送醫，仍宣告不治，詳細事發過程和意外肇因仍由警方和南投地檢署調查釐清中。

▲資深飛行傘玩家疑遭遇空中亂流，不幸於仁愛鄉墜落殞命。（圖／民眾提供）
 

▲資深飛行傘玩家疑遭遇空中亂流，不幸於仁愛鄉墜落殞命。（圖／民眾提供）

據了解，王姓男子今年48歲，本身領有飛行傘相關證照，獨力飛行經驗相當豐富；前天下午1時許與幾名傘友相約前往埔里鎮飛行傘活動勝地虎頭山，預計飛往仁愛鄉清境地區，再調頭飛回虎頭山。

未料眾人飛經仁愛鄉南豐村東眼山區時，高空中突然出現不穩定的亂流，導致飛行傘失去動力，只能緊急進行迫降，眾人陸續降落在當地的東眼溪溪床、南豐村內其他地點上，並平安著陸；可惜王男的飛行傘具卻疑因亂流過於強勁，出現無法完全伸展撐開的「夾翼」狀況，導致失控而連人帶傘從高空墜落。

當地民眾和傘友們見狀立刻前往墜落點，發現王男倒臥在一處水塘邊、已無意識，傘具則散落一旁，眾人施以CPR急救並通報警方協助，隨後將王男送往台中榮總埔里分院救治，不幸仍在晚間6時許宣告死亡，詳細案情由檢警方偵辦調查中。
 

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