金門醫院鍋爐故障5天！遭問「可忍幾天沒熱水洗」　陳時中自評3天

▲衛福部長陳時中出席立法院社福偉環委員會，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

金門醫院爆出病患沒熱水洗澡窘境！國民黨立委陳玉珍今（15）日於立法院社福衛環委員會質詢時，開頭便問衛福部長陳時中可以忍受多久沒熱水洗澡，陳時中回應「大概3天」；陳玉珍批評，金門醫院熱水故障，院方稱需要一週維修時間，超出部長可忍受範圍，更顯離島困境。王必勝證實有此狀況，維持約4~5天，現在已經修復，過程中也採用燒熱水等備援方式處理。

陳玉珍詢問陳時中、疾管署長周志浩、醫福會執行長王必勝等人「可以忍受幾天不洗熱水澡？」，陳時中一開始回應「當兵的時候就曾經很久沒洗熱水澡」，陳玉珍繼續追問，如果是現在、在這樣的天氣下可幾天？陳時中回應「大概3天吧」，接著周志浩回應「和部長差不多」，王必勝則用手勢比也是3天。

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陳玉珍說，接獲鄉親陳情指出，金門醫院熱水供應系統故障，住院者沒有熱水洗澡非常不便。而金門醫院方面回覆指綜合醫療大樓鍋爐(兩顆)內膽及加熱器破損故障，目前已緊急請修，但因相關零件須由台灣調貨，且星期三才有船班，因此預計修復完畢需時一週。

王必勝回應，金門醫院目前已經修好，實際影響約4~5天，當時有提供備援方案，用燒熱水方式供應熱水。陳玉珍則說，這也超過部長能忍受程度，住院病人也相當不能接受，呼籲中央在這部分應強化離島醫院，建立「備援零件制度」，讓離島醫院可以在設備維護上更精進，有故障就即時更換。

陳時中回應，對於離島維修零件不足部分，會去用一個備用方案因應；陳玉珍另要求立馬改進，陳時中也允諾可以。