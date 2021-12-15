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「大陸第一懶人」吃飯靠家人餵！寵到18歲爸媽雙亡…23歲活活餓死

▲▼大陸第一懶人。（圖／翻攝自網易新聞）

▲楊鎖被稱為大陸第一懶人。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

現代家庭小孩越生越少，讓父母親對子女的疼愛加倍，因此寵出不少「巨嬰」。大陸男子楊鎖出生在河南一個貧困家庭，之所以單名一個「鎖」字，是因為父母希望一輩子將兒子鎖在身邊。沒想到，楊鎖變得有手有腳吃飯卻要別人喂，懶得走路，十多歲時還要父親用扁擔挑著走。最後，他的生命在23歲時就戛然而止。

綜合陸媒報導，楊鎖1986年出生在河南省信陽市羅山縣朱堂鄉，雖然家境一般，但由於他是家中獨子，所以父母非常寵愛他，簡直是「捧在手裡怕摔了，含在嘴裡怕化了」。

普通孩子一兩歲便開始獨自行走，但楊鎖直到8歲時，依舊不喜歡走路，他每次出門，都是父母用擔子挑著走。在父母的刻意寵溺下，楊鎖不僅在家中懶得動，在學校也不寫作業。老師只要對他嚴厲一些，楊鎖便回家告訴父母。第二天，父母就會到學校投訴老師。因此，老師也不敢再嚴加管教楊鎖。

楊鎖的堂哥楊德玉表示，「他是我們堂兄弟8個當中最英俊、最聰明的，但也是最懶的。」據他說，楊鎖也並非一開始就這麼懶，在小時候也曾嘗試著幫父母幹活，但父母怕他累著，只要看他拿起手中的工具，便會心疼地說，「你到一邊玩去吧，不要累著了！」正是因為父母總是這樣強調，最後楊鎖才慢慢變成了「懶人」。

楊鎖13歲那年，父親因肝病去世。之後，母親依舊寵著他，只是後來身體越來越差，希望漸漸長大的楊鎖可以幫忙做點家務活，但楊鎖不僅拒絕，被唸不高興甚至還打母親。

▲▼大陸第一懶人。（圖／翻攝自網易新聞）

▲他23歲就活活餓死。（圖／翻攝自網易新聞）

之後，楊鎖整天在家無所事事，所有的家務活和農活都壓在母親身上。最終，母親積勞成疾，在他18歲那年，也因病去世。

母親去世沒多久，喪失生活能力的楊鎖便將家中值錢的東西都變賣一空。等錢花完，他便到村裡各家討飯吃。村裡人給了一些魚、肉、蔬菜，但他還是懶得煮飯，而且衣服也從來不洗。就這樣，只要他吃到一頓飽飯就一直睡，有時候能連睡2天，等餓到受不了，他再繼續出門乞討。

堂哥楊德玉看他可憐，便有心照料他，也安排楊鎖到自己工作的建築工地工作。沒想到，楊鎖到了工地後，說太熱了便自己跑回家。到後來，楊鎖連上廁所都懶得出門，每次想上廁所，就在旁邊挖個坑，用土一埋就可以。

天冷的時候，為了取暖，他將家中能燒的東西都燒了，連床都被劈了。2009年12月某天，堂哥楊德玉想著楊鎖幾天沒吃飯了，便拿著飯和被子去探望他，結果一進他家門，就看到身體被凍僵的楊鎖，去世時年僅23歲。

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