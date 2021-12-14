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台中九大耶誕打卡夯點！　珍珠奶茶聖誕樹吸睛破表

▲盤點！台中九大耶誕打卡夯點，珍珠奶茶聖誕樹吸睛破表。（圖／市府提供）

▲柳川有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

迎接耶誕佳節，台中市政府推出九大夢幻耶誕景點，包括於舊台中火車站前廣場布置全國獨家10米高的珍珠奶茶耶誕樹，中捷市政府站則有大型「夢幻冰藍色聖誕樹」，水湳中央公園有「時空光廊」，以及東區湧泉公園的「浪漫星泉」、屯區藝文中心的「夢幻雪屋」等光影造景在台中，邀請大家到台中過耶誕節。

▲盤點！台中九大耶誕打卡夯點，珍珠奶茶聖誕樹吸睛破表。（圖／市府提供）

▲舊台中火車站前廣場打造10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹。（圖／市府提供）
新聞局表示，今年將「甜點」幻化成夢幻燈飾，打造甜蜜耶誕，在舊台中火車站前廣場打造10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，美麗光景一路延伸到柳川、綠川及周邊文史建築台中文學館、市役所等，其中綠川水面還駐足「甜到會麋鹿」、柳川則有20公尺高的「垂涎60尺」水水耶誕樹，預計12月24日至明年1月9日登場。

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▲盤點！台中九大耶誕打卡夯點，珍珠奶茶聖誕樹吸睛破表。（圖／市府提供）

▲台中捷運公司在市政府站外打造10米高的夢幻聖誕樹。（圖／市府提供）
台中捷運則在車站詢問處、3大主題廁所換上聖誕裝扮，並在市政府站外打造10米高的大型「夢幻冰藍色聖誕樹」，預計12月20日至明年1月25日，每日17時30分至21時30分點燈。

▲盤點！台中九大耶誕打卡夯點，珍珠奶茶聖誕樹吸睛破表。（圖／市府提供）

▲東區湧泉公園的「浪漫星泉」，由俏皮可愛的情侶剪影燈飾搭配星月造型設計。（圖／市府提供）

建設局表示，今年台中24處重要公園及路口設有可愛主題燈飾，並搭配植栽地景，營造浪漫聖誕節，展期至明年2月15日元宵節，其中首波主打中央公園的「時空光廊」，往前還可穿越燈海打造的隧道光廊；東區湧泉公園則有「浪漫星泉」。

▲盤點！台中九大耶誕打卡夯點，珍珠奶茶聖誕樹吸睛破表。（圖／市府提供）

▲豐原葫蘆墩公園以豐遊為主軸。（圖／市府提供）

文化局說明，屯區藝文中心今年以3公尺高的「雪白聖誕樹」、「夢幻雪屋」和「耶誕玻璃帷幕」營造白雪皚皚、冰瑩閃爍的歐式耶誕氛圍，將展出至12月31日止；葫蘆墩文化中心從12月18日至明年1月16日在挑高大廳以可愛麋鹿、小雪人及燈飾禮物圍繞巨型雪景聖誕樹，戶外榕樹園區火樹銀花燈海燦亮，打造歡樂聖誕景觀。

▲盤點！台中九大耶誕打卡夯點，珍珠奶茶聖誕樹吸睛破表。（圖／市府提供）

水利局說明，綠川中興大學段（學府路─忠明南路）則以「綠川光影幻旅」為主題布展，12月24日至明年1月9日結合炫美的藝術燈光，帶領旅客一起遊走綠川尋光路線。此外，豐原陽明市政大樓周邊，12月23日至明年1月9日以「豐慶耶誕 雪境樂園」為題，打造大雪人迎賓燈組。

民政局說明，「2021台中好聖誕」以公益、家庭為主題，12月19日至24日在台灣大道市政大樓府前廣場登場，主燈裝置主材用軟膜雕塑，設計打造8米高的充氣雕塑聖誕樹，可以讓大小朋友近距離擁抱至明年1月2日。

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