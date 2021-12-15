怕公文逾期！上尉彈藥官偷刻旅長章還批「可」　下場出爐

▲賴姓上尉彈藥官憂公文逾期，竟私自偷刻旅長職官章，還逕自在公文上批「可」，慘遭免職並依偽造文書送辦。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／新竹報導

賴姓男子去年服役於陸軍步兵206旅後勤科，並擔任上尉彈藥官之職位，負責處理彈藥業務、簽辦公文等各項業務，但賴男為避免公文逾期，貪圖作業方便，竟私自偷科旅長職官章，批示公文，更逕自在公文批示「可」字後自行歸檔。新竹地院日前審理後，依偽造文書等罪，判賴男應執行有期徒刑1年4月，緩刑3年，同時須向公庫支付20萬元。

曾服役於陸軍步兵206旅後勤科，擔任上尉彈藥官的賴姓男子，主要負責辦理206旅之彈藥業務，並簽辦相關公文，不過賴男為避免公文逾期，貪圖作業方便，在未經旅長同意或授權的前提下，竟私自前往文具店偷刻旅長職官章後，同樣在未取得後勤科科長、參謀主任等人的同意下，冒用他們的名義，蓋用職官章與偽刻的旅長職官章，最後手寫不實日期、時間，在公文上批示「可」字，共偽造7份公文書得逞，直到被文卷室文書官察覺有異，才讓整起事件曝光。

新竹地院審理後指出，審酌賴男接受軍事教育，逐級晉升至上尉，卻未能恪遵法令、依法行政，因未能掌握簽辦公文時效、貪圖方便，而偽造文書，損害旅長等人及軍中公文管理之正確性，惟念賴男犯後坦承犯行，犯後態度良好，衡量其犯罪手段、智識與經濟狀況，依公務員假借職務上之機會，故意犯行使偽造公文書等罪，判處賴男應執行有期徒刑1年4月，緩刑3年，並須向公庫支付20萬元。