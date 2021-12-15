影／校園霸凌公車站上演！少女10秒被逼狂甩19下巴掌…淪人肉沙包

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省盤錦市近日流傳一則一女孩被霸凌的影片，引起網友的廣泛關注。影片顯示，一黑衣女孩在公車站當眾毆打另一女孩。被打女孩被對方連續掌摑，隨後又被逼下跪自搧巴掌，10秒連搧19下。13日，盤錦市教育局表示，已注意到該情況，正派專人調查，目前公安已介入，具體情況仍在調查中。

該影片顯示，一名馬尾黑衣女孩抓著另一名短髮女孩的頭髮，猛搧巴掌。在搧巴掌的同時，嘴里還說著，「我XX打妳，妳XX有記性嗎？」隨後，該黑衣女子自己打累了，就讓短髮女生跪在地上，自己搧自己。

▲少女公車站遭霸凌。（圖／翻攝自閃電視頻）

據《半島都市報》報導，影片曝光後，知情人士表示該名女孩不止一次被毆打，並且提供了幾段影片。另外影片中，1名身穿白色羽絨服的短髮女孩，被3名女孩言語辱罵加拳打腳踢，甚至還慘遭棍子擊打頭部。而被打女孩周圍站著數十人圍觀，影片中還時不時傳來圍觀者的笑聲。

12月14日，遼寧盤錦警方發布警情通報稱，打人的5名女孩均為12至14周歲的未成年人，已依法對相關涉案人員進行處理，並責令其監護人嚴加管教。

盤錦市公安局大窪分局已第一時間介入調查，現將有關情況通報如下，經調查，影片中被打者為尹某(女，13周歲，學生)，打人者為馮某某(女，12周歲，學生)、張某(女，13周歲，學生)、翟某某(女，14周歲，學生)、曲某某(女，14周歲，學生)、張某某(女，13周歲，學生)，均為未成年人。

通報顯示，尹某、馮某某二人系朋友關係，因二人平時吃飯及坐車時，尹某未按事先約定 AA 制方式支付飯費和打車費，遂馮某某對尹某產生不滿。

2021年10月4日，馮某某約尹某到大窪區錦紅公交站點見面並對尹某實施毆打；2021年12月11日，馮某某夥同張某、翟某某、曲某某、張某某約尹某在大窪區錦紅廣場附近見面並再次對尹某實施毆打。

目前，公安機關已立案處理，涉事5名人員均已到案。公安機關已依法對相關涉案人員進行處理，並責令其監護人嚴加管教。