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蘇貞昌擬「公投後下台」　最新民調有翻盤！衝衝衝下一步曝光

行政院長蘇貞昌馬不停蹄為四個「不同意」公投助講，政界認為公投結果不僅為閣揆保衛戰，若防守得宜很可能成為總統前哨戰。（圖／黃威彬攝）

▲行政院長蘇貞昌馬不停蹄為四個「不同意」公投助講，政界認為公投結果不僅為閣揆保衛戰，若防守得宜很可能成為總統前哨戰。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

四大公投本週六投票對決!雖然國民黨主席朱立倫把公投定調為「倒閣戰」，但民進黨近期大張旗鼓，鬥志愈來愈高昂，形勢一片看好。民進黨內盛傳行政院長蘇貞昌已擬妥「公投全攻略」，不論公投結果潰敗或大勝，他都走定了，前者是為負政治責任，而後者則是為「華麗轉身」的急流勇退。

身兼民進黨主席的總統蔡英文8日下達軍令狀，要求所有民進黨公職走上街頭，對支持者強力催票，全台縣市首長、黨部主委、立委與議員遍地開花街講。民進黨原本在這場公投中初期民調均居劣勢，10月30日民進黨啟動全台首場公投宣講，按部就班展開全台熱場，接著黨秘書長林錫耀又在日前宣布四大公投形勢逆轉，民調已呈現黃金交叉。

四大公投目前最新民調顯示，民進黨已成功扭轉重啟核四一案，綠營估「坐二望三搶四」。（圖／侯世駿攝）

▲四大公投目前最新民調顯示，民進黨已成功扭轉重啟核四一案，綠營估「坐二望三搶四」。

再根據「台灣民意基金會」最新民調結果，四大公投從4:0逆轉為3:1，重啟核四已翻盤，雖然反萊豬公投仍處劣勢，但正反雙方差距縮小，真愛藻礁公投和公投綁大選也呈現不同意票增加、同意票銳減，目前三項公投差距不到6%，後續局勢更形複雜。

民進黨近日流傳公投不僅是行政院長蘇貞昌的閣揆保衛戰，蘇也已擬妥因應公投的劇本，如果四大公投全數同意通過，他將負起政治責任下台；而如果四大公投全數未通過或呈現3:1局勢，蘇揆則選擇「完勝後榮退」，接著則更上層樓全力準備2024總統大選。

民進黨一名派系要角透露說，對蘇貞昌最不利的局勢就是2:2或1:3，一旦陷入這樣的拉鋸局面，蘇貞昌就持續「坐好坐滿」，成為民選總統後提名在位最久的行政院長。

雖然蘇貞昌過去不只一次被外界點名有意角逐2024總統大位，他也以「不會癢了，不要再扒（台語）」暗諷放話的消息人士，但仍止不住外界對他覬覦大位的好奇心。

12月12日四大公投投票前的黃金週，蘇貞昌出席民進黨公投說明會屏東內埔場，自詡宣講已突破70場紀錄。蘇貞昌手拿招牌撞球桿，細數閣揆任內政績，從成功防堵非洲豬瘟，到新冠肺炎防疫有成；再談到台灣經濟成長，台商回台投資、股市上萬點等；最後則是經濟紅利全民共享，發放五倍券、調整勞工與軍公教薪資創新高、育兒津貼、班班有冷氣和平板等「從小孩顧到老人」，台下支持者反應熱烈。

十月底至今，蘇貞昌為公投宣講不遺餘力，尤其假日從早跑到晚，光是選前黃金周末，就出席台北、新北、新竹、台中、台南及屏東等六場說明會，從南到北的場合上，除了奮力為四大公投辯護，同時也為任內各項政績大力宣講。

1218四大公投決戰在即，民進黨主席蔡英文下令黨公職走上街頭和市場，催出四個不同意最大量能。（圖／報系資料照）

▲1218四大公投決戰在即，民進黨主席蔡英文下令黨公職走上街頭和市場，催出四個不同意最大量能。

一名綠委不諱言說，這些舉動確實很容易讓外界聯想成總統前哨戰；另一名綠委則形容，這次是以選舉規模來迎戰四大公投，規模僅次總統與立委合併選舉，彷彿重現2008年總統大選「長昌配」，當年為單獨總統選舉，同樣以遍地開花形式，動員全台黨公職幫「長昌配」辦座談會、造勢大會和宣講。

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