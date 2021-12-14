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資安事件頻傳　網路業者推安心上網週週抽居家防火牆

▲TBC光直達安心上網週週抽「穿山甲居家網路防火牆」。（圖／南桃園提供）

▲TBC光直達安心上網週週抽「穿山甲居家網路防火牆」。（圖／南桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近來國內網路駭客攻擊資安事件頻傳，國際間也有多起大規模駭客詐騙信件網路攻擊案例，網路安全再次備受關切。TBC在南桃園、新竹縣、苗栗及台中市區提供光纖寬頻服務，為了讓用戶能有安全的居家網路環境，與『Pangolin穿山甲居家網路防火牆』的研發團隊天睿國際公司合作，為客戶建立守護居家網路安全的第一道防線。▲TBC光直達安心上網週週抽「穿山甲居家網路防火牆」。（圖／南桃園提供）

TBC營運處資深副總黃信煒先生表示：「由於民眾使用智慧家庭設備和觀看高解析度影音服務的需求提高，對於高速寬頻上網需求也大幅提升，連結的設備與日俱增，相對的網路安全性也應該要提升。TBC除了提供家庭數位影音娛樂服務之外，也提供智慧家庭加值服務，對於資訊安全問題一直非常重視，不論孩子上網、接收email、無線網路分享給手機或居家守護IP Cam等等智慧產品，我們都希望隱私和個資能受到保護。

但是隨著科技的進步，這些數位威脅不斷演變，這也是TBC特別與MIT製造的穿山甲防火牆研發團隊合作的目的，希望提供安全又快樂的數位環境給我們的用戶。」天睿國際聯合創始人兼技術長邱建樺先生表示：「民眾應該獲得直接的保護，免於越來越廣泛的數位網路威脅。我們明白不是每個人都是安全專家，多數人沒有空去擔心或監測家中的網絡，幫助民眾輕鬆保護自己，同時更加了解可能影響他們的危險，是團隊研發穿山甲的動機。有了穿山甲，人們只需動動手指就可以管控自己使用的網絡、設備和頻寬。我們不再需要在互聯網安全和高效網絡之間做出妥協。」

Pangolin穿山甲居家防火牆是隨插隨用的設備，直接插入路由器並保護網絡中的所有設備，保護隱私，避免遭到窺探。此外，內建的抗緩衝區膨脹技術可確保最大限度地減少遊戲對話期間的延遲峰值，防毒防駭防詐騙，幫您阻擋看不見的網路威脅。自2021年12月13日起至2022年2月20日止，凡新申辦或續約50M（含）以上TBC光直達24個月專案，即可參加週週抽5台Pangolin穿山甲防火牆的好康活動，越早申辦，參加抽獎的機會越多，得獎機會越高喔！

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