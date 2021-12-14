美國防長會晤立陶宛夥伴　讚「民主燈塔」頂住中國壓力

▲美國國防部長奧斯汀與立陶宛防長艾努沙斯卡斯會面。（圖／翻攝自美國國防部）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

立陶宛不顧中國施壓與台灣擴大往來，對此，美國國防部長奧斯汀今天讚揚立陶宛挺住中國壓力的堅定立場，也讚許立陶宛已成為區域的民主燈塔。

奧斯汀今天在五角大廈歡迎來訪的立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas），他期待雙方能就兩國國防關係等一系列議題進行富有成效的討論。

奧斯汀稱讚立陶宛已成為區域的民主燈塔，接納流亡的俄羅斯與白俄羅斯反對派領袖，為其他國家樹立重要榜樣。

在談到中國擴大施壓立陶宛時，奧斯汀也讚賞立陶宛政府對中國的堅定政策，「我們知道你們因為原則性決定遭到報復」。

台灣駐立陶宛代表處11月在維爾紐斯正式掛牌後，北京當局隨後宣布與立陶宛的外交關係降級，立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomenas）也透露中國警告跨國公司若使用來自立陶宛的元件和供應，他們將無法再出口到中國市場。

奧斯汀表示，立陶宛不會獨自面對這些挑戰，美國將與立陶宛站在一起，繼續共同努力，強化立陶宛國防。他也透露兩國將簽署互惠國防採購協議，以改善國防採購項目條件並提高雙方軍事力量間的相互操作性。

出生於前蘇聯專制政體的艾努沙斯卡斯則表示，他目睹專制政體的殘忍與脆弱，也看到人民對獨裁者的恐懼，立陶宛與美國的密切關係是對專制領袖與其意圖的最佳恫嚇。

艾努沙斯卡斯也強調，像俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）這樣的獨裁者將一次一次考驗大家，「但我們不會迴避以實力應對這些威脅，我真誠相信我們是站在歷史正確的一方」。