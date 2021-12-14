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男童剃頭慘被「分紅海」　理髮師失手傻眼網笑翻

記者張靖榕／綜合報導

人們常會在電影或影片上看到理髮師不小心把客人頭剃出「一道光」的搞笑片段，但國外一名網友分享真實影片，一個小男童好好的「一碗帥氣平頭」，卻在下秒被大哥哥剃出一道光禿禿的髮線，理髮師們笑成一片，男童當場傻眼。影片引起網友迴響，「我一直重播」、「我也遇過，丟臉到想躲回子宮裡去。」

▲▼男童剃頭慘被「分紅海」　理髮師失手傻眼網笑翻。（圖／翻攝自reddit）

▲理髮師不小心把男童頭剃出一道光。（圖／翻攝自reddit）

國外一名網友在美國知名論壇reddit上分享一段影片，監視錄影器畫面中，一名貌似年約2、30歲的大哥哥，正在幫平頭長長的小男童剃頭，他拿著電動剃刀從男童額頭一道一道往後腦剃整齊，沒想到下秒竟然把六分頭刮成極短的一分頭，男童的頭就像一片高高的稻田中間，突然被闢出一條平坦寬闊、可以讓人舒服走過的道路一般。

▲▼男童剃頭慘被「分紅海」　理髮師失手傻眼網笑翻。（圖／翻攝自reddit）

▲理髮師的剃刀頭掉了。（圖／翻攝自reddit）

理髮師大哥哥當場傻眼，愣了一下後，另一個理髮師從地上撿起一個黑色物體，原來是剃刀上的剃刀頭掉下來了，才會不小心六分頭剃成一分頭。大哥哥還遮住男童的頭，又羞愧又好笑，男童則還在震驚中，還沒反應過來。

網友紛紛留言，「我不應該笑得那麼大聲，但我無法」、「我笑瘋」、「希望他待會沒有要約會」、「男孩對人的信任瞬間瓦解」、「他再也沒辦法相信任何人了」。

還有人稱讚男孩的反應大度，「我喜歡他，他還會跟著大家一起笑」、「這就是樂觀吧」？不過也有人說影片最後男童邊笑邊閉起眼睛，「那就是要哭的前兆」、「他等等就要哭了」。

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