▲張競針對USS Zumwalt艦體銹跡進行分析。（圖／轉載自張競臉書，下同）



文／張競

從USS Zumwalt艦體銹跡談起⋯⋯其實除銹跡外，還可以看出很多問題⋯⋯。

最近USS Zumwalt艦體銹跡成為媒體報導主題，更有許多報導評論，針對這幾張媒體所揭露照片，在此有下列分析說明：

首先是該艦已進入港內水域，但人員尚未在甲板就位，此時領港梯已架設，拖駁小艇尚未接近，但測繪組應已就位導航，但並未發佈人員就進出港部署。此外要特別提醒，該艦未懸掛進出港視覺艦名辨證旗章，此與其他美軍艦艇相當不同。

對比最後一張照片，可以確認艏艉繫纜孔蓋已開啟，因此可確認該艦預期是以左舷靠泊。最讓人感到突兀的是後甲板所搭起紫色棚頂之天遮，此種通常是在靠泊完成各纜加雙後，才會搭起之梯口遮陽雨棚，在此時現身於後甲板，再加上其特殊顏色，這個恐怕很難問到合理答案。

其次就要回到銹跡問題；通常艦體銹跡嚴重到此種程度，只有三種原因：人力不足、時間不夠以及保養物料欠撥。只是進一步解析前，必須指出主甲板以下舷邊銹跡，實際上與上層結構銹跡樣態差距甚大，因此不可混為一談。

就目視觀察，該艦主甲板以下艦體中段，確實有方型補漆痕跡，因此儘管艦體外觀保養不盡理想，但總是看得出艦體除銹保養工作跡象，因此不論是人力不足或時間不夠，總還是講得過去，其實不須言過其實，認定該艦保養真有嚴重問題。

但將眼光轉到上層結構，問題可能就不是那樣單純；第一是銹跡為何與甲板覆蓋物(雷達波抑制吸收板磚)顯現相同樣態，究竟是變色還是銹跡？假若是銹跡，為何沒有向下溢留之銹水或不規則銹漬？

第二項要注意之因素則是造成甲板覆蓋板磚變色原因是什麼？艦體溫度？抑或是與其鄰近裝備或管線溫度？但為何變色是整塊變色，而鄰近板磚卻完全不受影響？這又是什麼原因？

第三就是要思考，板磚表面變色是否會影響匿蹤性能，對雷達波段、光學目視波段以及紅外線或熱像波段之偵搜器來說，所產生效應是否會有差異？

第四就更要問，此種樣態對於艦容確實是會產生影響，但難看卻未見得會要命，為何該艦未曾用表面塗料加以覆蓋期能維護艦容整潔。就銹跡所在位置來說，塗個面漆加以補漆，這根本就不是問題，但刻意保持原狀，這就透露出相當玄機。

第五就要點出，駕駛臺下方至主甲板之垂直壁甲板，再加上兩個砲位甲板幾乎看不到銹跡，但也看不出任何最近大油或是補漆痕跡，對比主上層結構後方艦艉方向之上層結構外壁銹跡特別嚴重，這就可以讓人理解到內部結構或管道之物理特性，應當是讓外部板磚變色原因。但還是要提醒，煙道周邊結構表面銹跡並不嚴重。

講到這兒，我有沒有真正答案？坦白說：沒有！但提出問題比提供答案更重要。武斷地認定該艦官兵疏於保養，那是偷懶不用功。但是否是表面塗料欠撥，這倒是值得思考與深究；千萬不要魯莽草率遽下斷語！

宮本武藏與佐佐木小次郎曾經同時去向劍道大師拜師時，大師隨手拿刀切了菊花，找下人送交在門口苦苦等候的兩位劍道師傅。小次郎看到菊花以為大師已年邁，畏其聲名而不見客，於是狂妄大笑離去。宮本武藏則是看到花梗切口，看到大師功力深不見底，當場就跪下去表達拜師誠意，最後終於被接納成弟子，並且成就其日後成為日本劍道一代宗師。

親愛的朋友，您是宮本武藏，還是佐佐木小次郎？就看您是否願意想清楚吧？

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