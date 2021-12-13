紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」 　2中國公司曝光

▲高雄港今年6月發生貨輪撞倒造價近3億的「橋式起重機」事件，幸無人死亡。



圖文／鏡週刊

陽明海運公司日前採購造價2.5億到3億元的「橋式起重機」兩部，由於該公司主動向中國「上海振華」「三一重工」這兩家與解放軍關係密切的公司邀標，航運界人士不滿表示，小英政府上台之後，離岸風電都不允許中國船舶、人員、設備參與，若港區內十幾層高樓高的起重機，給中共「第五縱隊」裝個遠端監控系統，不只高雄港盡收眼底，旗津軍港也毫無機密可言。

今年6月3日，一艘東方外海（OOCL）的大型貨櫃輪突然撞上70號陽明碼頭橋式起重機，導致起重機倒塌，因此陽明海運日前準備採購造價2.5億到3億元的起重機共兩部，該標案預算金額接近6億。

一位Y姓航運界資深人士透露，除了韓國「斗山重工」有意競標，陽明海運竟然主動發邀標書給中國的「上海振華集團」「三一重工」兩家「紅色供應鏈」廠商，而且已經進入決選名單，令業界人士感到憂心忡忡。

C姓業者說，以正在興建中的「離岸風電」為例，其作業平臺位於距離港口數十海哩的外海，小英政府嚴令，不準任何中國籍船舶、設備、技師接近、參與作業，得標廠商必需切結，不得引進「紅色供應鏈」，目的就是為了維護國安與商業機密。

▼高雄港70號碼頭若被中共滲透，整個港區與旗津海軍軍港門戶洞開，機密一覽無遺。



外海尚且如此嚴禁，何況是碼頭？而且，高雄港是管制區，一般台灣民眾也進不去，如果採用「紅色供應鏈」的橋式起重機，中國技師必然負責組裝、維修，屆時甭說高雄港100多個碼頭的航道、設施盡收眼底，就連旗津海軍軍港的機密也完全洞開。

更令人擔心的是，十幾層樓高的「橋式起重機」具有遠端無人控制、全程攝影錄影功能，如果「解放軍的伙伴」負責組裝，誰能保證不會被植入木馬程式？

曾以《中共攻台大解密》（The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia）一書深度探討中國侵台策略的易思安（Ian Easton），日前在華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）再次出版了最新的研究成果。他指出：「入侵台灣的成敗可能取決於兩棲登陸部隊是否能夠奪取、控制和利用台灣的大型港口設施……而台灣的港口與碼頭，若能被中方企業先期控制，甚至使用與中國軍方有密切關係的各種設備，那麼對於台灣港口的情報收集自然不在話下，後續作戰也會立於不敗之地」。

易思安不客氣的指出，共軍勢力確實伸入了台灣的港口，中國國企「中國遠洋運輸集團」（COSCO）2018年7月買下高雄的高明貨櫃碼頭的主要股份，該碼頭裝設的自動化智慧型起重機則是由上海振華重工製造；而振華重工所隸屬的「中國交通建設集團」，因爲與解放軍過從甚密，去年就被美國政府列入黑名單。

C姓業者透露，其實，馬政府時代政策向中國傾斜，「上海振華」在高雄港已經有44座硬體了，如今兩岸形勢變得險峻，中共飛機不斷侵擾海峽中線，陽明海運是政府占有三成以上官股，最大單一股東，董事長總經理也是官派，難道還要繼續馬政府時代討好中共的作法嗎？



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