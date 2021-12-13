阿一鮑魚富貴團圓年菜開賣　吃得到四大珍饈「堅持不漲價」

▲阿一鮑魚推富貴團圓年菜，吃得到四大珍饈。（圖／東森購物提供）

記者黃士原／台北報導



又到了歲末年終，電商業者提前開搶年菜商機，阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物網連續四年都是秒殺爆品，今年將推出「四大珍饈富貴團圓年菜」，東森購12/13開賣，阿一鮑魚執行長王世均表示，疫情雖然改變了生活，同時造成許多食材缺貨、物價飆漲，但阿一鮑魚秉持初心，堅持不漲價。東森購物回饋大方送，買3件就送市價1478元雙饗豬排或經典雙腸組，活動到明年1月16日止。

「阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜」以鮑魚、魚翅、海參、花膠四大珍饈做為主題，包括鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉，共有六道佳餚，其中，「鮑參花膠港式盆菜」就有鮑魚、烏參、花膠三種珍貴食材，作為年菜主角毫不遜色。

「鮑參花膠港式盆菜」是桌宴上不可或缺的大菜，內含可加熱盆器，不僅不需矲盤，解凍加熱即可上桌，是一道兼具色香味的佳餚，同時連續多年外銷加拿大T&T大統華超市；「國宴魚翅西魯肉」西魯肉則是一道古早味台菜桌宴料理，從勾芡比例到蛋酥香氣，簡單料理，一絲細節都不馬虎，考驗師傅的真功夫；「鯧盛有魚靚湯炊粉」是一道香氣撲鼻的古早味台式金鯧炊粉，「金鯧魚」具有昌盛的喜氣諧音，更是象徵年年有餘，一方面魚鰭與尾巴帶有淡黃色，也有金銀財寶的意涵，魚肉細緻，湯頭鮮甜，搭配上芋頭，香氣迷人。

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「太極雙味鰻魚米糕」以白糯米與黑糯米結合，搭配外銷日本等級的蒲燒鰻魚，真材實料，而且使用蒸籠裝盛，不僅美觀，簡易加熱即可上桌；香港人最厲害的就是煲湯，「鮑魚瑤柱烏骨雞湯」由阿一師傅文火熬製的南瓜金湯，接著以湯煲煨極具海味的黃金鮑、干貝與烏骨雞，海路結合，鮮味十足；「蘇杭寶塔一刀肉」，一刀肉顧名思義，師傅得一刀不斷將整塊豬五花肉，沿著邊切成薄薄的一長條肉片，經過烹煮，塑形成猶如金字塔般的造型，阿一鮑魚附上金字塔模具，消費者加熱後，將盤子蓋上，倒扣即是完美的金字塔造型。

「阿一鮑魚 四大珍饈富貴團圓年菜」12月13日起在東森購物平台獨家銷售，市價16,360元，東森暖心價3,980元，下單再加碼回饋東森幣20%。

▲料理之王黑纖米炊飯。（圖／東森購物提供）

另外，疫情帶動宅食商機發酵，東森集團找來《料理之王》第一季廚藝精湛的大師兄阮紹榮，東森購物因關懷在地農產，本次推出料理之王黑纖米炊飯，強調三大特色，一、榮獲雙潔淨標章，無添加八大添加物，標準為原料必須為非基因改造，且農藥殘留符合法規的規範，只允用政府容許的794多種中的75種添加物。第二、高纖．零糖．低鈉，天天食用，腸胃健康好樂活。第三、100%使用臺東產銷履歷驗證米，來源安心好保障，香氣芬芳，粒粒 Q彈，讓您全家吃得滿意，吃得歡喜，吃得放心，吃得健康。