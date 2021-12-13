沒放警告標誌！五楊高架3車追撞1死2傷　3駕駛過失致死起訴

▲國道1五楊高架3車追撞釀1死2傷。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

曾姓男子駕車載著父親行經國道1號五楊高架南下桃園路段，因變換車道與羅姓男子發生追撞後，未立即放置警告標誌，導致後方劉姓男子駕車先撞上羅男車子再推撞曾男車子，衝擊之力大2車頭幾乎全毀，1車還橫躺路中，並造成羅父傷重不治；桃園地檢署對曾、羅、劉3男依過失致死罪嫌起訴，但3人符合自首減刑，建請法院妥適量刑。

▲追撞車衝撞力大，1車橫躺路中。（圖／資料照片）

曾姓男子於2020年9月15日16時43分許許，駕駛小客車載著父親行經國道1號五楊高架南46.6公里處，因變換車道與羅男車子發生碰撞事故，2人在事故後未立即在後方放置警告標誌，造成後方劉男，未注意前方狀況先追撞羅男車子，再推撞到曾男車輛。

2 輛車頭幾乎全毀，甚至有1車橫躺路中，可見衝撞力之大，當場造成羅男胸部挫傷、眼部鈍傷及右鎖骨骨折，羅男車內父親則因肋骨多處骨折併氣血胸、創傷性休克死亡，後方車流也因此嚴重回堵近3公里，事後3名駕駛都被依過失致死罪送辦。

檢園檢方指出，曾、羅2人在事故後未擺放警告標誌，劉男則有未注意前方狀況的疏失，與死者死亡間有因果關係，依法將3人起訴，審酌3人在警方抵達時自承為肇事者，符合自首減刑要件，且曾、劉2人已與死者配偶達成和解，建請法院給予妥適量刑。