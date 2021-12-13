　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒放警告標誌！五楊高架3車追撞1死2傷　3駕駛過失致死起訴

▲國道1五楊高架3車追撞釀1死2傷。（圖／資料照片）

▲國道1五楊高架3車追撞釀1死2傷。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

曾姓男子駕車載著父親行經國道1號五楊高架南下桃園路段，因變換車道與羅姓男子發生追撞後，未立即放置警告標誌，導致後方劉姓男子駕車先撞上羅男車子再推撞曾男車子，衝擊之力大2車頭幾乎全毀，1車還橫躺路中，並造成羅父傷重不治；桃園地檢署對曾、羅、劉3男依過失致死罪嫌起訴，但3人符合自首減刑，建請法院妥適量刑。

▲追撞車衝撞力大，1車橫躺路中。（圖／資料照片）

▲追撞車衝撞力大，1車橫躺路中。（圖／資料照片）

曾姓男子於2020年9月15日16時43分許許，駕駛小客車載著父親行經國道1號五楊高架南46.6公里處，因變換車道與羅男車子發生碰撞事故，2人在事故後未立即在後方放置警告標誌，造成後方劉男，未注意前方狀況先追撞羅男車子，再推撞到曾男車輛。

2 輛車頭幾乎全毀，甚至有1車橫躺路中，可見衝撞力之大，當場造成羅男胸部挫傷、眼部鈍傷及右鎖骨骨折，羅男車內父親則因肋骨多處骨折併氣血胸、創傷性休克死亡，後方車流也因此嚴重回堵近3公里，事後3名駕駛都被依過失致死罪送辦。

檢園檢方指出，曾、羅2人在事故後未擺放警告標誌，劉男則有未注意前方狀況的疏失，與死者死亡間有因果關係，依法將3人起訴，審酌3人在警方抵達時自承為肇事者，符合自首減刑要件，且曾、劉2人已與死者配偶達成和解，建請法院給予妥適量刑。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
「下個新冠魔王株」恐在這國家！　專家：可能侵襲全球
花6萬買比特犬「被車撞死」！　飼主反賠車主1萬元
月薪7萬能買多少錢的房？　館長「沉思3秒」吐殘酷真相
江宏傑顧2寶　認了「主動視訊福原愛」
林秉樞左擁高嘉瑜　右抱禾馨護理師！網見「1行徑」炸鍋：太扯
中職金手套出爐！王威晨三連霸　郭天信、邱丹首獲獎
獨／AV開拍！　女主角苡若嘆：我愧對家人，媽媽很擔心
「台股2萬點泡沫將至」　他警告：這幾個月要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒咖啡分裝場隱身桃園民宅　供貨北部八大！抄出7千包市價350萬

沒放警告標誌！五楊高架3車追撞1死2傷　3駕駛過失致死起訴

6萬買比特犬趕流浪狗「被車撞死」！飼主還得賠車主1萬

爸已準備好上工！錄取岳父當工讀　南市文資管理處前組長抗罰興訟

參加白沙屯媽遶境！竟騙走香客遺失錢包　下秒現世報…臉綠遭逮

變換車道不慎！害他撞護欄再撞聯結車　駕駛嚇：人生跑馬燈跑2次

疑車速過快失控　22歲男大生撞分隔島彈撞外牆喪命

小玉換臉名人做A片賣錢！賓士休旅今法拍　44次激烈競標開回家

碰！蘇澳休旅車撞民宅鐵捲門側翻路中央　駕駛棄車落跑

北市錢櫃KTV酒客打群架　警遭嗆聲推擠！噴辣椒水逮12人

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

毒咖啡分裝場隱身桃園民宅　供貨北部八大！抄出7千包市價350萬

沒放警告標誌！五楊高架3車追撞1死2傷　3駕駛過失致死起訴

6萬買比特犬趕流浪狗「被車撞死」！飼主還得賠車主1萬

爸已準備好上工！錄取岳父當工讀　南市文資管理處前組長抗罰興訟

參加白沙屯媽遶境！竟騙走香客遺失錢包　下秒現世報…臉綠遭逮

變換車道不慎！害他撞護欄再撞聯結車　駕駛嚇：人生跑馬燈跑2次

疑車速過快失控　22歲男大生撞分隔島彈撞外牆喪命

小玉換臉名人做A片賣錢！賓士休旅今法拍　44次激烈競標開回家

碰！蘇澳休旅車撞民宅鐵捲門側翻路中央　駕駛棄車落跑

北市錢櫃KTV酒客打群架　警遭嗆聲推擠！噴辣椒水逮12人

小周周許願「白又可愛」聖誕禮！周杰倫秒提議…網爆笑：不怕被打？

買房先看哪個條件？鄉民聽到「生活機能」答案好意外：這3點更重要

中信兄弟金手套4人連霸　詹子賢忍著手肘骨刺之痛2連霸

看爸走過來「屁狗秒跟媽握手」 　網見牠回頭確認笑：到底多討厭

男友兄弟「1張照」洩極樂痕跡　她驚覺：小三是男的！網狂找亮點

王彩樺打第3劑疫苗！　曬小黃卡「收到100元禮券」專業穿搭被讚爆

國道散落物每年逾4萬件　明年起處理費貴3千、卡雙向道直接翻倍

萌萌比熊犬被醫生說過重　變身棉花糖埋媽媽胸口討拍拍

毒咖啡分裝場隱身桃園民宅　供貨北部八大！抄出7千包市價350萬

邱丹奪金手套狂喊「完蛋了」　郭天信獲獎實至名歸

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

社會熱門新聞

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

快訊／台北美國學校明天緊急停課

被騙婚卻當成不道德　美女設計師怒轟恐龍女法官

男友送豪宅沒過戶　她討房輸在5字

美國學校遭恐嚇開槍　學生找到了！

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼鄧佳華：回來吧

人妻被逼下海戰4男　老公：吸陽氣幫我治

即／板橋警匪追逐！3男車上玩槍攔查不停…警開9槍逮人

獨／辭演被質疑炒作　女優孟若羽回應了

國道3號6車連環撞！現場一度回堵

台中百年餅店小開「偷吃17歲少女」！鹹濕對話曝

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費

快訊／國3汐止隧道7車追撞！車流回堵5km

小玉休旅今法拍　44次激烈競標開回家

更多熱門

相關新聞

國3通霄段追撞！大貨車撞遊覽車側翻路肩

國3通霄段追撞！大貨車撞遊覽車側翻路肩

國道3號南下153.5公里處，13日上午10時許傳出車禍意外；1名劉姓大貨車駕駛因未注意前方路況，不慎追撞由鄭姓男子所駕駛的遊覽車後，導致大貨車失控衝向路肩後側翻，劉男一度受困車內，經救援人員搶救後已無大礙；所幸遊覽車上也無乘客，沒有造成人員傷亡，詳細事發原因，還待警方釐清中。

快訊／國3汐止隧道7車追撞！車流回堵5km

快訊／國3汐止隧道7車追撞！車流回堵5km

體力不支躺馬路上…他遭「轎車輾過」慘死！女駕駛G了

體力不支躺馬路上…他遭「轎車輾過」慘死！女駕駛G了

火炎山修剪樹枝！他遭「堆高機重壓頭頸」慘死

火炎山修剪樹枝！他遭「堆高機重壓頭頸」慘死

車禍瞬間曝光！台61線「5車追撞」釀1命危1傷

車禍瞬間曝光！台61線「5車追撞」釀1命危1傷

關鍵字：

國道1號五楊高架追撞過失致死

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面