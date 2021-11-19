　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021國際新創機器人節桃園登場　五大機器人主題競賽一次看

▲2021國際新創機器人節盛大開幕。

▲開場表演－人機共舞。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021 國際新創機器人節」19日於桃園祥儀機器人夢工廠盛大開幕。祥儀慈善文教基金會創辦人蔡逢春董事長指出，今年的TIRT機器人國際賽，規劃五大機器人主題賽事類別，包含競速、障礙超越、球類、水上以及競技等多元類別，並新增整合型自駕車創客線上競賽，讓搭載不同控制系統的自走車款，以同規格賽道進行線上任務挑戰！▲2021國際新創機器人節盛大開幕。

▲2021國際新創機器人節。（圖／祥儀提供）　

2021 國際新創機器人節於11月20、21日進行開幕賽，12月11、12日閉幕賽兩大賽程，除了規劃的五大機器人主題賽事類別，並匯聚各地菁英隊伍同台競技，項目囊括視覺辨識無人車、自駕車創客賽、水上龍舟機器人、刺激精彩的相撲機器人，今年更新增機器人投籃、保齡球競技等結合多元程式控制競賽，打造機器人競賽新紀元！▲2021國際新創機器人節盛大開幕。

▲祥儀慈善文教基金會創辦人蔡逢春董事長(右二)全力推動機人教育。（圖／祥儀提供）

蔡逢春董事長說，國際新創機器人節今年受到疫情連續衝擊，為了接續選手以及產業的舞台，特開規劃線上競賽以及線上產業創生平台，目前共號召1200支競賽隊伍參與今年競賽、研習培育近700人次，匯聚89家產業業者，機器人國際賽結合地方創生，串連跨域觀旅遊程，展現集結產官學研能量的桃園智慧城市。▲2021國際新創機器人節盛大開幕。

而桃園做為六都最年輕及最有活力的城市，擁有智慧科技產業、青年創新創業友善環境，更發展結合物聯網推動智慧城市管理，桃園市政府站在時代的尖端，積極推動智慧應用，首創AI機器人國際競賽，從機器人競賽展現教育與智慧產業的充分鏈結。桃園市政府為促進桃園在地經濟發展，並結合桃園在地觀光，也配合中央五倍券的政策推出各項消費優惠措施與做法，做為桃園城市特色振興。

桃園市於2018年舉辦「AI Taoyuan 機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華活動」，參與人數達到13萬人次，首年就成為亞洲最盛大機器人國際邀請賽之一；2019年接續規劃辦理「國際新創機器人節」活動，參與人數更超越2018年而達到20萬人次，連續舉辦至今第四屆，已累積超過4000支國內外競賽隊伍，以及超過40萬參與人次，已然桃園指標性機器人產學盛會！

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃飽就拉恐是「這疾病」惹禍　醫破解詭異迷思
迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」
5張台積電放到忘記　翻漲9倍「爽賺353萬」！
「建宏牛肉麵」回來了！老闆透露改名原因
快訊／學姐黃瀞瑩「被請辭」！親上火線發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

嘉義食安大樓落成啟用檢驗量能媲美六都　嘉義優鮮更有保障

2021國際新創機器人節桃園登場　五大機器人主題競賽一次看

綠島民眾心臟絞痛　空勤總隊黑鷹直升機跨海救援送醫

基隆市府表揚長照績優人員　林右昌鼓勵人才加入服務行列

來露天市場直接跟小農買！　桃小農手匠發展協會20日成果發表

響應世界兒童人權日　新北彩虹愛家協會守護兒少受教權

租稅柑仔店雲端發票換好禮　既環保又做公益

基隆信義國中《走讀基隆》文創桌遊　賦予改造舊教材新生命

后里國小籃球場破損不堪　楊瓊瓔爭取教育部143萬刨除重鋪

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

曾莞婷羞看小鮮肉熱舞「被胸肌震到」　雙手強制摸六塊肌「往下伸」：血壓有點升高

新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

嘉義食安大樓落成啟用檢驗量能媲美六都　嘉義優鮮更有保障

2021國際新創機器人節桃園登場　五大機器人主題競賽一次看

綠島民眾心臟絞痛　空勤總隊黑鷹直升機跨海救援送醫

基隆市府表揚長照績優人員　林右昌鼓勵人才加入服務行列

來露天市場直接跟小農買！　桃小農手匠發展協會20日成果發表

響應世界兒童人權日　新北彩虹愛家協會守護兒少受教權

租稅柑仔店雲端發票換好禮　既環保又做公益

基隆信義國中《走讀基隆》文創桌遊　賦予改造舊教材新生命

后里國小籃球場破損不堪　楊瓊瓔爭取教育部143萬刨除重鋪

李子強初登板5局無失分　富邦5局4比0統一

新竹市、南寮都有「球棒隊」現蹤！　惡煞砸民宅：教訓對方啦

男自稱小北百貨股東…又爆他賣假包欠400萬　連千毅怒回應了

兄弟不悶了！高宇杰2分砲　4局2比0領先樂天

進步獎可以再進步　鄭鈞仁布局更上手

遭指臥底謝長廷告了！　狠酸施明德公開江鵬堅私下告白「不道德」

SCFI微升0.03%　船公司估美西塞港漸改善、下月貨量將上升

吃飽就拉＝瘦？醫破解「詭異迷思」：恐是這疾病惹禍

IBM突破運算極限！推量子處理器超越100 量子位元大關

學姐黃瀞瑩被請辭　他留言力挺：凡殺不死我們的必使更強大

地方熱門新聞

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

南市幼兒園及國小6所學校　入圍教育部教學卓越獎

台南佳里發生自小客車對撞5人送醫

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

偽虎鯨擱淺沙灘　送基隆救援站照護

五年存活率僅5%　慈濟胰臟癌新藥獲國家新創獎

謝龍介不捨以抓耙仔鬥爭黃偉哲

台中公車路網升級！六大路廊明年上路

住警器可救命為何推廣困難　裝設率六都最後

更多熱門

相關新聞

桃園兒童玩具圖書館　孕育孩子夢想

桃園兒童玩具圖書館　孕育孩子夢想

桃園市長鄭文燦4日出席「桃園市立圖書館兒童玩具圖書館」試營運啟用典禮時表示，座落於大湳森林公園的兒童玩具圖書館，其所在地大湳森林公園前身為大湳營區，經市府爭取撥用後，活化7棟舊營舍，改造為兒童玩具圖書館，並與祥儀慈善文教基金會及台灣玩具圖書館協會合作，由2單位提供現代機器人及二手玩具供大家交流。

國際新創機器人節　創客實作中心揭牌

國際新創機器人節　創客實作中心揭牌

祥儀40　見證引領機器人產業豐沛能量

祥儀40　見證引領機器人產業豐沛能量

科技寶樂團　和機器人一起玩音樂

科技寶樂團　和機器人一起玩音樂

投入校園防疫　祥儀捐贈30組機器人外型消毒機

投入校園防疫　祥儀捐贈30組機器人外型消毒機

關鍵字：

國際新創機器人節祥儀機器人蔡逢春

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

更多

最夯影音

更多
超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面