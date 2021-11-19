2021國際新創機器人節桃園登場　五大機器人主題競賽一次看

▲開場表演－人機共舞。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021 國際新創機器人節」19日於桃園祥儀機器人夢工廠盛大開幕。祥儀慈善文教基金會創辦人蔡逢春董事長指出，今年的TIRT機器人國際賽，規劃五大機器人主題賽事類別，包含競速、障礙超越、球類、水上以及競技等多元類別，並新增整合型自駕車創客線上競賽，讓搭載不同控制系統的自走車款，以同規格賽道進行線上任務挑戰！

▲2021國際新創機器人節。（圖／祥儀提供）

2021 國際新創機器人節於11月20、21日進行開幕賽，12月11、12日閉幕賽兩大賽程，除了規劃的五大機器人主題賽事類別，並匯聚各地菁英隊伍同台競技，項目囊括視覺辨識無人車、自駕車創客賽、水上龍舟機器人、刺激精彩的相撲機器人，今年更新增機器人投籃、保齡球競技等結合多元程式控制競賽，打造機器人競賽新紀元！

▲祥儀慈善文教基金會創辦人蔡逢春董事長(右二)全力推動機人教育。（圖／祥儀提供）

蔡逢春董事長說，國際新創機器人節今年受到疫情連續衝擊，為了接續選手以及產業的舞台，特開規劃線上競賽以及線上產業創生平台，目前共號召1200支競賽隊伍參與今年競賽、研習培育近700人次，匯聚89家產業業者，機器人國際賽結合地方創生，串連跨域觀旅遊程，展現集結產官學研能量的桃園智慧城市。

而桃園做為六都最年輕及最有活力的城市，擁有智慧科技產業、青年創新創業友善環境，更發展結合物聯網推動智慧城市管理，桃園市政府站在時代的尖端，積極推動智慧應用，首創AI機器人國際競賽，從機器人競賽展現教育與智慧產業的充分鏈結。桃園市政府為促進桃園在地經濟發展，並結合桃園在地觀光，也配合中央五倍券的政策推出各項消費優惠措施與做法，做為桃園城市特色振興。

桃園市於2018年舉辦「AI Taoyuan 機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華活動」，參與人數達到13萬人次，首年就成為亞洲最盛大機器人國際邀請賽之一；2019年接續規劃辦理「國際新創機器人節」活動，參與人數更超越2018年而達到20萬人次，連續舉辦至今第四屆，已累積超過4000支國內外競賽隊伍，以及超過40萬參與人次，已然桃園指標性機器人產學盛會！