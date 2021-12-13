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快訊／今本土+0！增5例境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內本土零確診，另增5例境外移入，確診個案中無人死亡。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南(2例，案16849、案16853)、英國(案16850)、中國(案16851)及馬來西亞(案16852)入境，入境日介於今(2021)年11月20日至12月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲▼1213新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲1213新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計4,657,395例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,639,667例排除)，其中16,742例確診，分別為2,097例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心自今年12月5日起在台北車站開設「莫德納疫苗施打站」，原本服務將於12日結束，但指揮中心昨晚間6時發布延長通知，施打服務將延長至12月21日，一樣採隨到隨打，完成接種可獲得100元全聯禮券。發言人莊人祥說，截至21日尚有12萬5000劑莫德納屆期，指揮中心已採購相應數量禮券。

台北車站開設的接種站將延長服務時間至12月21日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務；可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品。

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