獨／美女設計師遭騙婚淪小三！峇里島婚禮照曝　台中豪宅也沒了

▲美女設計師廖瑩怡獨家提供與前男友在峇里島舉行婚禮儀式照片。（圖／廖瑩怡提供）



記者游瓊華／台中報導

從醫師轉行設計師，曾獲選十大傑出青年之一的廖瑩怡向法院訴請前男友履行贈與豪宅契約，被法官以前男友已婚「婚外情侵害廖妻配偶權是不道德的行為」為由判敗訴。廖瑩怡今天接受《ETtoday東森新媒體》訪問時不滿地說，前男友隱瞞一度已婚事實，「不道德的人是他、是我被騙婚！」更怒批此案女法官根本是恐龍法官「邊打瞌睡、只看了一兩頁訴狀就判！」

廖瑩怡提到，自己當初跟廖男相識時，身邊還有許多追求者，當中不乏知名企業小開、二代等，但廖男告訴她希望能交往，並且贈送一棟房子，「她覺得對方有意願跟你定下來，共同生活」她才答應。

▲廖瑩怡拿下2003年米蘭時尚奢華品牌Ermeligildo Zegna品牌重塑獎冠軍，也是世界華人首位米蘭時尚首獎得主。（圖／廖瑩怡提供）

廖瑩怡也獨家提供兩人在峇里島舉行婚禮儀式照片給《ETtoday》，廖瑩怡表示，兩人交往前廖男曾說自己單身，且兩人交往時「你完全感受不出他是已婚男，沒看過他的太太、孩子打電話給他，有也是他們家的看護或是他母親，連公司電話也是少之又少！」

廖瑩怡提到，當初購買豪宅，是兩個人一起去看的，原本房子是要買在她名下，但因其他考量，所以暫時登記在廖男名下，「他告訴法官是因為要讓我設計房子才把鑰匙給我，但他連房屋所有權狀都放在我這裡，有人會把權狀給設計師嗎？」更讓廖瑩怡氣憤地是，過去五年生活費都是由她支付「我買菜煮飯給他吃，他一毛錢都沒付！」

▲廖瑩怡曾與前男友一同居住在市政路上的豪宅多年。（圖／翻攝google街景圖）



對於法官認為「婚外情侵害廖妻配偶權是不道德的行為」為由判敗訴，廖瑩怡氣憤難耐，「是廖男不道德，他騙了我2年，我根本不知道他有老婆，我哪裡不道德？況且現在根本沒有通姦罪了，根本沒有所謂道德與否！有天他突然對著我說，要帶老婆、小孩回到他另一棟房子，我才知道這回事，相當震驚、也很痛苦！」

被問到是否覺得廖男行為根本是渣男行徑？是否跟立委高嘉瑜前男友林秉樞一樣可惡，廖瑩怡則回答「I think so」

廖瑩怡原是台中榮總醫師，但從醫兩年後轉行征戰設計業，2003年米蘭時尚奢華品牌Ermeligildo Zegna品牌重塑獎冠軍，也是世界華人首位米蘭時尚首獎得主；也曾在2006年MIT Media Lab(美國麻省理工學院媒體實驗室)擔任Night Market work shop 講師；2007年曾任金馬獎配樂大師林強於瑞士日內瓦國際影音展「數位花園」藝術指導，現職為瑩米蘭國際股份有限公司 董事長。