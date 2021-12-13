　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／美女設計師遭騙婚淪小三！峇里島婚禮照曝　台中豪宅也沒了

▲(調亮)「被騙婚卻當成不道德」美女設計師廖瑩怡怒轟恐龍女法官「打瞌睡判決」。（圖／廖瑩怡提供)

▲美女設計師廖瑩怡獨家提供與前男友在峇里島舉行婚禮儀式照片。（圖／廖瑩怡提供）

記者游瓊華／台中報導

從醫師轉行設計師，曾獲選十大傑出青年之一的廖瑩怡向法院訴請前男友履行贈與豪宅契約，被法官以前男友已婚「婚外情侵害廖妻配偶權是不道德的行為」為由判敗訴。廖瑩怡今天接受《ETtoday東森新媒體》訪問時不滿地說，前男友隱瞞一度已婚事實，「不道德的人是他、是我被騙婚！」更怒批此案女法官根本是恐龍法官「邊打瞌睡、只看了一兩頁訴狀就判！」

廖瑩怡提到，自己當初跟廖男相識時，身邊還有許多追求者，當中不乏知名企業小開、二代等，但廖男告訴她希望能交往，並且贈送一棟房子，「她覺得對方有意願跟你定下來，共同生活」她才答應。

▲「被騙婚卻當成不道德」美女設計師廖瑩怡怒轟恐龍女法官「打瞌睡判決」。（圖／廖瑩怡提供、翻攝google街景圖）

▲廖瑩怡拿下2003年米蘭時尚奢華品牌Ermeligildo Zegna品牌重塑獎冠軍，也是世界華人首位米蘭時尚首獎得主。（圖／廖瑩怡提供）

廖瑩怡也獨家提供兩人在峇里島舉行婚禮儀式照片給《ETtoday》，廖瑩怡表示，兩人交往前廖男曾說自己單身，且兩人交往時「你完全感受不出他是已婚男，沒看過他的太太、孩子打電話給他，有也是他們家的看護或是他母親，連公司電話也是少之又少！」

廖瑩怡提到，當初購買豪宅，是兩個人一起去看的，原本房子是要買在她名下，但因其他考量，所以暫時登記在廖男名下，「他告訴法官是因為要讓我設計房子才把鑰匙給我，但他連房屋所有權狀都放在我這裡，有人會把權狀給設計師嗎？」更讓廖瑩怡氣憤地是，過去五年生活費都是由她支付「我買菜煮飯給他吃，他一毛錢都沒付！」

▲「被騙婚卻當成不道德」美女設計師廖瑩怡怒轟恐龍女法官「打瞌睡判決」。（圖／廖瑩怡提供、翻攝google街景圖）

▲廖瑩怡曾與前男友一同居住在市政路上的豪宅多年。（圖／翻攝google街景圖）

對於法官認為「婚外情侵害廖妻配偶權是不道德的行為」為由判敗訴，廖瑩怡氣憤難耐，「是廖男不道德，他騙了我2年，我根本不知道他有老婆，我哪裡不道德？況且現在根本沒有通姦罪了，根本沒有所謂道德與否！有天他突然對著我說，要帶老婆、小孩回到他另一棟房子，我才知道這回事，相當震驚、也很痛苦！」

被問到是否覺得廖男行為根本是渣男行徑？是否跟立委高嘉瑜前男友林秉樞一樣可惡，廖瑩怡則回答「I think so」

廖瑩怡原是台中榮總醫師，但從醫兩年後轉行征戰設計業，2003年米蘭時尚奢華品牌Ermeligildo Zegna品牌重塑獎冠軍，也是世界華人首位米蘭時尚首獎得主；也曾在2006年MIT Media Lab(美國麻省理工學院媒體實驗室)擔任Night Market work shop 講師；2007年曾任金馬獎配樂大師林強於瑞士日內瓦國際影音展「數位花園」藝術指導，現職為瑩米蘭國際股份有限公司 董事長。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
租瑪莎拉蒂失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴
牙材商詐貸風暴擴大　永豐銀「越審越嚴」仍遭騙18億
人妻參加竹科太太聚會　2原因被嫌棄「憑什麼！」被踢出群組
ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回
撐22年擋不住了！丹丹漢堡宣布漲價　新價格出爐
快訊／誠研科技董座黃健華病逝！　享壽67歲
快訊／《寄生上流》30歲女星罹癌！　急動手術暫停活動
快訊／大逆轉！　阿羅哈客運明起恢復營運
她在捷運站上廁所突被開門！　男還「往下多看兩眼」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高醫大港生發信嫌老師英文差　遭求償50萬結果出爐

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴

半裸男怒闖北藝大！沒見到校長要開賓士撞　他親曝鎮幕後真相

男遊知本離奇失蹤！妻焦急報警　竟驚見他詭異「光下身躺草叢」

拖車勾到電線電桿連根拔起！　害台中新社112戶停電到傍晚

平息「哈巴狗」失言風波　林田富代理彰化消防局長12天火速交棒

約戰15歲少女！海巡署男付2千摩鐵狂歡　嗨1次「代價15萬」GG了

亂剪童頭髮、逼吃掉地食物　台中十大罪狀惡師竟准退！爽領月退俸

國3通霄段追撞！大貨車撞遊覽車側翻路肩　駕駛一度受困

快訊／板橋警匪追逐！3男「車上玩槍」攔查不停…警連開9槍逮人

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

高醫大港生發信嫌老師英文差　遭求償50萬結果出爐

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴

半裸男怒闖北藝大！沒見到校長要開賓士撞　他親曝鎮幕後真相

男遊知本離奇失蹤！妻焦急報警　竟驚見他詭異「光下身躺草叢」

拖車勾到電線電桿連根拔起！　害台中新社112戶停電到傍晚

平息「哈巴狗」失言風波　林田富代理彰化消防局長12天火速交棒

約戰15歲少女！海巡署男付2千摩鐵狂歡　嗨1次「代價15萬」GG了

亂剪童頭髮、逼吃掉地食物　台中十大罪狀惡師竟准退！爽領月退俸

國3通霄段追撞！大貨車撞遊覽車側翻路肩　駕駛一度受困

快訊／板橋警匪追逐！3男「車上玩槍」攔查不停…警連開9槍逮人

換裝置怕LINE紀錄刪除　官方給解答：「最多登入四裝置」

高醫大港生發信嫌老師英文差　遭求償50萬結果出爐

公廁驚見「尖嘴長脖客」準備蹲馬桶　他一開門傳巨響...結局超暖

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴

三上悠亞扮《哈利波特》曬雪白嫩腿　10萬人全暴動：中了致命魔法

男友車震媽媽！她撞見「不倫激吻」爸爸也在場　超扯結局網全看傻

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

AD又缺陣！詹皇轟30分大三元退魔術　撿對手「噴飛」鏡片來戴

半裸男怒闖北藝大！沒見到校長要開賓士撞　他親曝鎮幕後真相

社會熱門新聞

快訊／台北美國學校明天緊急停課

男友送豪宅沒過戶　她討房輸在5字

美國學校遭恐嚇開槍　學生找到了！

人妻被逼下海戰4男　老公：吸陽氣幫我治

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼鄧佳華：回來吧

被騙婚卻當成不道德　美女設計師怒轟恐龍女法官

快訊／國3汐止隧道7車追撞！車流回堵5km

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費

台北美國學校遭恐嚇開槍訊息曝　當事學生提告了

員工下班車禍亡老闆拒賠　4證據打臉

國道3號6車連環撞！現場一度回堵

即／板橋警匪追逐！3男車上玩槍攔查不停…警開9槍逮人

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

更多熱門

相關新聞

與豪宅最接近的距離　七期中坪數躍升成房市主流　

與豪宅最接近的距離　七期中坪數躍升成房市主流　

綜觀台中七期，不乏百坪以上、總價超過4000萬元的豪宅產品待售，但綜觀近年2年來，七期推案的坪數也日趨下降，中坪數躍升房市主流，專家認為，除了以坪數控制總價帶，推升七期房市外，還有新推案從毛胚採標準配備，也是七期輕豪宅一大優勢。

「敦藏」9樓跌出百萬俱樂部　法人現金出手「撿便宜」

「敦藏」9樓跌出百萬俱樂部　法人現金出手「撿便宜」

潤寅案定讞　楊文虎王音之夫婦將發監

潤寅案定讞　楊文虎王音之夫婦將發監

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

關鍵字：

廖瑩怡豪宅

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面